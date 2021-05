Prome Minister ta cambia storia financiero un biaha mas sin mustra sinceridad

Un pais den crisis tin mester di gobernantenan sincero y serio ya cu loke tin den wega n’e momentonan aki, ta retonan serio y grandi, cu mester wordo confronta cu tur seriedad y responsabilidad posibel.

Esaki no tabata e caso den ultimo tres aña y mey cu Gabinete Wever Croes y mientras cu no tin Gobierno, pero solamente un Gobierno demisionario, ainda ta bon cla e falta di sinceridad cu e Gobierno aki tin cu su pueblo.

Den otro declaracion duna na prensa dialuna 18 di mei, Prome Minister demisionario Evelyn Wever Croes, ta declara cu e tin palabracion cu Gobierno Hulanes, cu lo cuminsa paga bek e ayudo financiero cu Aruba a bin ta ricibi den tempo di pandemia aki, na luna di april di 2022, pues aki un aña.

Segun e lider di MEP, ta n’e momento ey tambe, Gobierno di Aruba lo cumisna negocia cu Hulanda mustrando cu Aruba a pidi dispensacion di e fiansa aki completo of sikiera parti di esaki.

Segun Evelyn, e tempo ey Gobierno di Hulanda no a bisa cu e lo no haci esaki, esta di duna dispensacion pa cu e placa presta y cu n’e momentonan aki, e placa aki ta ser considera como un fiansa di parti di Aruba.

Un declaracion cu ta bolbe confirma cu Aruba tin un Prome Minister cu ta dificil pa kere cu e ta mal bruha, pero si cu constantemente e lider di MEP ta trata di draai rond di e berdad na lugar di mustra sinceridad cu pueblo.

AWEMainta a mustra riba loke Parlamentario Marlon Sneek a declara diamars den conferencia di prensa, caminda dia 23 di maart di e aña aki, ora cu e decision di Raad van State a bira conoci mustrando cu introduccion di COHO y otro medidanan ta contra di Statuut y Constitucion, e lider di MEP a declara na prensa cu su Gobierno ta preparando un ekipo pa renegocia cu Hulanda.

Despues cu siman pasa un carta di Minister Raymond Knops a dirigi na Prome Ministernan di Corsou y Sint Maarten, den cual e ta informa e mandatarionan aki cu palabracionnan haci na luna di october di 2020, ta keda na vigor y e islanan tin cu cumpli cu esakinan.

Despues cu publicacion di e carta aki a sali den entre otro AWEMainta, dialuna mainta Prome Minister y lider di MEP ta bin dilanti y ta bisa” “palabracion cu Hlanda ta algo cu no por kibra,’ cu otro palabra no por mishi ni cambia cu loke su persona a firma hunto cu Knops pa loke ta condicionnan bou di cual Hulanda ta presta Aruba placa.

Sinembargo dicon tin cu cuestiona sinceridad di e lider di MEP ta cu den mesun conferencia di prensa aki, Evelyn ta pretende di mustra cu Aruba mescos cu e otro islanan di Caribe Hulandes, lo tin cu cuminsa paga e debe aki bek na luna di april di 2022.

Awor un biaha mas Evelyn ta bin dilanti y ta papia di renegocia, mientras cu den mesun conferencia di prensa aki, e ta papia cu no por renegocia ningun palabracion of acuerdo cu tin cu Hulanda, bruhando mas ainda kico e kier bisa of e ta pretende di bisa.

Awor ta papia di ‘grant” caminda parti di e debe lo haya dispensacion di dje y segun e lider di MEP, ta algo cu a bisa Hulanda caba, pero cu e Hulandesnan no ta bisa no n’e sugerencia aki.