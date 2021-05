Landsrecherche boei Mary Hsing mainta y anochi e ta ciudadano liber

Varios luna atras, for di 2020 caba AWEMainta a mustra cu ta di spera cu Ministerio Publico y Landsrecherche no mescla nan mes den e proceso electoral manera cu nan a haci na 2017, pero tog esaki a tuma lugar cu e caso Avestruz.

Riba un carta di abogado di Benny Sevinger, Ministerio Publico a informa cu no tin ningun acusacion concreto contra di e Parlamentario y miembro di partido AVP y cu ta kere cu ainda pa luna di september, lo no tin nada concreto ainda.

Sinembargo manera ta ser bisa na Hulandes, Ministerio Publico “gaat als een gekke te keer” dunando e impresion cu ta haciendo tur esfuerso kisas pa presion politico di Gobierno, p’e caso contra e miembro di AVP, bira e ‘belangrijkste troef’ den e campaña electoral di 2021.

Diarazon mainta Landsrecherche a bay over na detencion di ex Secretaria di Benny Sevinger, sra. Mary Hsing, caminda a pone e persona aki den boei manera un criminal grandi mescos cu a haci cu tur e otronan cu a wordo deteni pa interogacion, a practicamente expone e señora aki den bista publico, hinke den ‘dogcather’ manera e auto di polis ey ta conoci, dunando impresion cu e persona aki lo ta meti den algo hopi serio.

Sinembargo den oranan di diahuebs anochi ya caba a dicidi di laga sra Hsing bay liber mescos cu nada a pasa, mientras cu e daño haci na integridad di e persona aki ya caba a tuma lugar.

Ministerio Publico y Landsrecherche mescos cu den caso di ex Minister Paul Croes, ta bezig e hunga un wega estilo ‘grabbelton’ buscando aki aya, buscando pa haya algo pa encrimina e ex Minister mescos cu a haci na 2017.

Tur esaki den nomber di husticia cu antes tabata gosa di hopi respet den e sistema hudicial aki na Aruba, pero cu den ultimo añanan, a wordo transforma den un tipo di makinaria politico sin precedente den nomber di mesun husticia aki, pero cu ta haciendo hopi daño n’e propio institucionnan aki.

Mientras cu ainda tin 4 hende deteni como parti di e investigacion den caso Avestruz, ta di spera cu nan detencion no ta un estilo di pone presion pa saca for di e hendenan aki, un of otro informacion cu por acusa e politico di esaki como parti di e investigacion.

Henter e proceso aki ta hayando un caracter politico, loke no ta sorprende ningun hende mirando e forma con ta investigando e denuncianan haci, mientras cu tin otro denuncianan tambe hopi serio cu ainda no ta ni ser atendi manera mester ta.

Ya caba AWEMainta a cuestiona y critica, pero tambe condena e forma di procede di tanto Ministerio Publico como Landsrecherche, institucionnan cu ta hungando cu integridad di ciudadanonan, marcando e hendenan aki pa resto di nan bida.

E no ta husto y e ta inaceptabel ya cu den e caso di Hsing ta di con ta expone e ciudadano aki manera un criminal den boei, kende ta wordo escolta pa auto di Polis, mientras cu den ora di anochi e siguiente dia ya a permiti e persona aki bay cas lagando hopi hende dudando den e institucionnan aki.

Den caso Ibis di Paul Croes tambe a piki cantidad di hende, presionando mayoria di nan den un forma cu bou circumstancianan normal y den un sistema cu ta respeta integridad di tur ciudadano, p’asina haya informacion pa formula un caso contra di e politico.

Ya caba dos siman atras AWEMainta a cuestiona con Landsrecherche a busca un señora grandi den bista di cantidad di hende na Aeropuerto, dunando e persona aki mesun trato cu ora detene un persona cu a wordo descubri tratando di pasa droga riba un of otro buelo, pa despues bin sali afo cu su detencion no tin absolutamente nada di haber cu su funcion na Aeropuerto.

Ta un berguensa e forma con Ministerio Publico ta actuando, caminda e falta di respet no solamente ta daña nomber y integridad di esun deteni, pero tambe ta pone duda grandi den credibilidad di mesun Ministerio Publico. (foto ta cortesia di Mas Noticia)