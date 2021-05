Minister Rudy Lampe tin tur autoridad pa cobra SKOA subsidio dobel aproba

Segun sentencia di Corte den Prome Instancia, Ministerio di Enseñansa tin autoridad pa cobra e fundacion SKOA, cu ta maneha scolnan Catolico, un suma cu nan a cobra y haya dos biaha. E suma aki ta pa paga salario di werksternan.

Esaki ta un problema cu ta anda pa un tempo caba, cu a causa confrontacion entre e dos entidadnan aki tanto priva como publicamente.

Rudy Lampe a bin cu un solucion pa SKOA paga esaki tres biaha y verreken via di un suma di subsidio cu nan mester duna e fundacion, pero SKOA no tabata di acuerdo y a dicidi di bay Corte.

Despues cu CAD a descubri den cuenta anual di SKOA cu e fundacion a haya dos biaha e suma di 970 mil florin, e mandatario a manda un carta den cual ta pone cu mester palabra un suma di subsidio pa 2021 pa loke t’e gastonan di limpiesa di e scolnan; cu mester pone bon cla den un documento cu SKOA a haya 970 mil florin dos biaha na 2015; cu 30% di e suma aki lo wordo “verreken” cu e suma di 1.085.000 florin di subsidio di operacion pa aña 2020; cu pa loke ta 2020 ta duna SKOA un adelanto di 794.000.

Tambe e Minister a bisa den e carta cu lo duna SKOA pago un biaha di 1.5 miyon florin p’e presupuesto di 2021, como contribucion p’e gastonan extra di limpiesa di e scolnan di SKOA relaciona cu e pandemia di Covid-19.

Pero contenido di e carta aki ta algo cu SKOA no por a bay di acuerdo cu ne. E fundacion ta sinti cu e decisionnan aki lo afecta nan seriamente. Nan ta persisti cu gastonan di salario di personal di limpiesa no ta cay bou gastonan di operacion, pero mester wordo compensa for di e post di salario. Pero tambe ta bisa cu e normbedrag di subsidio di operacion no ta cubri tur e gastonan di personal di limpiesa.

Esaki a causa cu nan a confronta un deficit riba presupuesto y no por a paga nan obligacionnan fiscal como doño di trabou. Tampoco ta di acuerdo pa “verreken” un parti di loke nan debe cu un suma di e subsidio di operacion di 2020. Nan ta persisti cu tur suma a wordo paga na nan segun ley.

Si tin fayo, SKOA ta haya cu esaki no ta culpa di nan. Nan a haya sa di esakinan despues di control di parti di e instancianan concerni, manera Departamento di Enseñansa.

Un parti di 2011 pa 2016 a wordo verreken di un suma cu nan mester a haya ainda di Gobierno. Nan problema ta cu e suma di 2015 Minister kier verreken esaki apart.

E suma di 1.5 miyon florin pa gastonan extra di limpiesa relaciona cu pandemia y un voorschot pa 2020 no ta suficiente.

Hues den su sentencia ta bisa cu SKOA a admiti di a haya e suma en cuestion dos biaha y cu no a paga esaki bek ainda.

Ministerio di Enseñansa ta autorisa pa cobra bek e placa di mas duna. Banda di esaki, niun momento e Ministerio a bisa SKOA cu lo no cobra nan e placa.

Hues no ta haya malo cu e resto di suma e Ministerio kier sigui verreken esaki den dos biaha den e gastonan di operacion.

Cu nan ta bisa e suma di 1.5 miyon florin extra no ta suficiente, Corte ta bisa cu SKOA no a specifica of mustra di con esaki no ta suficiente.

A base di ariba menciona, Corte no ta mira motibo pa desvia of bisa cu e decisionnan den e carta di e mandatario ta incorecto. P’e motibonan ey a rechasa peticion di SKOA.