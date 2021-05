No tin placa pa salario di trahadornan di Post Aruba NV ta confirma incapacidad di Gabinete Wever Croes

Minister demisionario Chris Romero como responsabel cu maneho di Postkantoor, a pidi y a haya ayera mainta un ‘bijeenkomst’ na Parlamento, den un intento urgente y desespera pa haya fondo necesario p’asina por paga salario di trahadornan di Post Aruba NV.

Algo increibel, algo cu ta confirma e mediocrecidad di un Gobierno lidera pa Prome Minister Evelyn Wever Croes, cu algo asina por pasa y e biaha aki no por punta dede riba oposicion ya cu henter e problema aki, t’e falta di un presupuesto pa 2021 cu no ta aproba ainda.

Ta for di algun tempo caba tin duda si e presupuesto cu a wordo entrega luna pasa na Parlamento, lo por wordo trata y aproba pa un Parlamento cu Evelyn a desolve durante di su bishita na Gobernador dos luna atras.

Ayera mainta no por a yama un reunion publico, ya cu Minister Chris Romero kier a sondea cu fraccionnan den Parlamento, si lo por tin suficiente sosten pa haya sosten pa un suma di 2.8 miyon p’asina por paga trahadornan di Post Aruba NV den e dianan aki mes.

Minister Chris Romero, kende no a haya confianza di MEP pa ta un nr. mas halto riba lista, awor ta trata di usa un trabao di rescate.

Con algo asina serio, algo asina delicado ya cu salario di trahadornan ta algo hopi serio, ta pasa inadverti pa un Gobierno cu a priminti ora cu a asumi responsabilidad di gobernacion, cu e hende lo ta central den su maneho.

Presupuesto 2021 mester a wordo entrega na Parlamento for di prome di september 2020, pero esaki no a tuma lugar, caminda Gobierno a purba di sconde tras di e pandemia, a sconde tras di CFT y a sconde tras di Hulanda y mientras cu for di luna di januari Minister Xiomara Maduro na tres ocasion a sigura cu e presupuesto lo ta na Parlamento for di prome luna di 2021, a sigui pasa varios luna sin cu Parlamento a haya e concepto di e presupuesto.

Por lo pronto ta mustra cu Parlamento lo no por trata esaki tampoco ya cu preguntanan cu a bay pa Gobierno na comienso di luna di mei actual, no a wordo contesta ainda.

Kico Prome Minister y su Gobierno lo bisa awor no ta conoci ya cu Minister Chris Romero politicamente a distancia su mes for di partido MEP, pero su peticion pa ayudo ayera mainta, tabata un grito di yudansa pa trahadornan di Post Aruba NV.

Sinembargo pa algun siman caba e lider di MEP/Prome Minister Evelyn Wever Croes, a dedica asina hopi ora na un raport forensico di RDA, buscando pa saca probecho politico, pero di otro banda loke su persona mester a haci como parti di su trabou pa evita e tipo di situacionnan aki, e no a atende cu ta bolbe confirma cu trahadornan publico no tin ningun sosten di un Gobierno di MEP cu ya caba a mishi cu salario di trahadornan publico y lo sigui mishi cu esaki den futuro.

Ayera mayoria di departamento di Gobierno a ricibi nan salario di luna di mei, pero ta mustra cu pa trahadornan di Post Aruba NV, no tin placa presupuesto y awor numa ta bay mira con lo bay soluciona e asunto serio aki.