Partido MEP a presenta su programa di partido di gobernacion 2021-2025

Partido MEP a den un seccion live via pagina di Facebook a presenta su programa di partido di gobernacion 2021-2025. E programa ta obtenibel pa lesa y download na riba e website di partido. E programa ta inclui tur e logronan durante di e ultimo 3 aña y mei cu partido MEP ta den Gobierno y na mes momento ta presenta e vision y solucionnan p’e retonan nos dilanti. Lider di MEP y Prome Minister di nos pais, señora Evelyn Wever-Croes, via e pagina di Facebook di MEP a duna un mensahe pa nos pueblo y a enfatisa e orguyo cu ta sinti di e logronan na bienestar di nos pais desde 2017 y durante e pandemia di Covid.

Lider di MEP Evelyn Wever-Croes:

“Conciudadanonan, bo por ta hopi orguyoso. Cada Arubiano por ta hopi orguyoso den tur loke nos a logra den e ultimo 3 aña y mey. Nos a pasa di un crisis pa otro. Nos a cuminsa cu e crisis financiero, nos a pasa den crisis social, nos a pasa den e crisis di e impacto di e crisis interno di Venezuela. Un crisis constitucional den reino ora no tabata tin confiansa mas cu e gobierno anterior di Aruba. Ora nos a kere cu nos a pasa tur e crisisnan, ora nos a cuminsa lanta cabes y financiermente nos a pone e pais aki den rumbo stabiel, nos a haña e pandemia. Pero como ciudadano di pais Aruba nos a mustra cu nos ta hendenan fuerte y resiliente.

Mi kier gradici bo na prome luga pa bo sosten na 2017 cu a permiti nos di forma un coalicion pa goberna e pais aki. Mi kier a gradici bo pasobra pa mi e tabata un honor y privilegio di por a sirbi bo como prome minister di e pais aki. Mi kier gradici bo pa bo sosten, oracion y pensamento durante e temporada dificil di pandemia. Nos a sinti e forsa di oracion di tur e hendenan cu a sostene nos.

Awe nos ta un biaha mas bo dilanti pa pidi bo pa sostene nos den eleccion 2021 p’asina hunto nos por pone Aruba para riba su pianan. Tin hopi reto, nos a enfrenta varios pero tin hopi ainda pa enfrenta. Nos no por hacie nos so. Ta cu bo nos ta bay enfrenta cada reto. Cu bo nos ta bay saca Aruba for di pandemia y ta cu bo nos ta pone Aruba bek riba e rumbo di progreso y bienestar. Cu bo Aruba ta avansa.

Pa lesa y download e programa di gobernacion 2021 – 2025 si Partido MEP, bay riba nos website www.mep.aw

Un biaha mas mi ta gradici bo di curason pa e sosten cu nos ta sintiendo den e temponan aki y e hecho cu bo ta demostra cu bo ta dispuesto pa yuda nos hiba e pais aki dilanti. Cu bo Aruba ta avansa”.