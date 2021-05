Stichting Monumentenfonds Aruba ta ricibi ‘vierde tranche’ for di NRF

Despues cu na 2009 a firma un protocol entre Hulanda y Aruba riba tereno di cultural y educacion, awor Stichting Monumentenfonds Aruba lo ricibi e di cuater ‘tranche’ di prestamo na un interes abou for di Nationaal Restauratiefonds Hulanda (NRF).

Ya entre 2011 pa 2015 a logra haya un total di 2 miyon euro na interes abou cu cual a restaura entre otro e watertorennan na Playa y San Nicolas, California Lighthouse y Nicolaas Store.



E siman aki e directiva di Stichting Monumentenfonds Aruba a firma pa ricibi e ‘vierde tranche’ di prestamo na interes abou for di NRF. Ta trata di un prestamo di mey miyon euro na 0,5 porciento di interes pa un periodo di trinta aña largo. E fondonan aki lo ta destina pa e restauracion di Steenweg 19 conoci manera ex Botica Aruba y Cas Tan Tin.



Un di e acuerdonan haci pa e prestamo ta cu Stichting Monumentenfonds Aruba lo traha riba un revolving fund pa na e momento cu Gobierno di Aruba cuminsa cu proteccion di monumentonan priva. SMFA lo por ofrece na propietarionan di e monumentonan priva un prestamo na interes abou pa asina por restaura of mantene nan monumento. Asina tambe NRF lo por sigui pone fondonan disponibel pa e revolving fund. E meta principal lo ta pa yuda doñonan di casnan monumental pa restaura esaki y mantene nan den bon condicion, pero tambe pa stimula e adkisicion di monumentonan evitando asina cu hopi casnan di cunucu por ehempel lo keda bashi y cu e posibilidad di bai perdi.



SMFA sigur ta hopi gradecido na NRF pa e prestamo pa asina nos por continua cu mas proyectonan di restauracion y tambe ta hopi contento cu e desaroyonan local tambe riba tereno di monumentonan.

SMFA a haya informacion cu doñonan di monumentonan priva lo por declara esaki riba nan formulario di impuesto di entrada y asina conta cu un reduccion di impuesto.



Por lo tanto nos por bisa cu unabes cu casnan priva cuminsa haya nan proteccion e doñonan lo tin diferente beneficio cu lo por conta cune pa asina yudanan pa por preserva nan monumento y asina tambe preserva Aruba su pasado pa futuro!