Caminda a detene Benny Sevinger ta mustra cu e tabata wordo sigui

Detencion ayera mainta di Benny Sevinger di partido AVP, ta confirma cu oficialnan di Landsrecherche lo tabata persigui e politico pa algun ora caba, mirando na unda e ta bay y kico e ta haci mirando cu e sitio na unda a bay over na su detencion.

Ta bon conoci cu for di tempo cu a drenta cas di e politico, a sigui vigila e cas, a sigui controla su yamadanan, tambe lo scucha combersacionnan di e politico mescos cu a haci den caso di ex Minister Paul Croes, mientras cu constantemente tabata drenta su cas pa busca cosnan cu ainda nan ta kere nan tin cu busca.

Landsrecherche no a drenta cas di Benny un of dos bes, pero na varios ocasion cual sin duda no ta inusual y tur esaki mientras cu Fiscal Gerritschen den nomber di Ministerio Publico na luna di maart a bisa cu no tin nada contra di e politico ainda.

Pues tur e abuso di poder aki cometi contra di e politico, no a rindi resultado y mester a bay den un campaña feros di detene hendenan cu a traha hunto cu e Minister, detene algun pa tempo largo, p’asina trata di saca informacion afo cu por conduci na su detencion.

Henter e forma di procede aki di tanto Ministerio Publico y Landsrecherche a lanta un sospecho cu tras di henter e caso aki, e interes politico di algun hende ta dominando e investigacion y cu awor cu a detene net den porta di eleccion di otro luna, na lugar di luna di september manera Gertischen a sigura e abogado di Benny, cu tin forsa politico den henter e asunto aki.

Pa algun dia caba tin rumornan ta circulando cu Benny lo wordo deteni den porta di eleccion, mirando e speed di jet cu Ministerio Publico a cuminsa actua den e caso aki y entre e rumornan aki tambe a ser mustra cu lo tabatin e plan pa detene e candidato number 29 di AVP, den e centro di e partido, esta den Cas di Partido na Rancho.

Ta mas cu claro cu e informacionnan aki tambe lo a yega cerca esnan yega n’e politico loke a pone cu pa algun siman Benny no tabata yega Cas di Partido mas, pero a atende tur hende den su oficina na Rancho.

Husticia tin cu prevalece sin duda algun, pero ora cu algun siman atras un politico di partido MEP ta haci declaracion publico cu detencion di Benny lo por tuma lugar prome cu eleccion, e ta muestra cu tin otro cosnan den wega, cu Ministerio Publico simplemente no ta reflehando e imparcialidad cu e tin cu refleha den pueblo y ayera e instituto aki a lanta un duda grandi den su forma di procede.

Den e mundo di awendia, e mundo di tecnologia, e mundo digital y di social media, ta masha informacion ta bay rond tur dia y t’eynan por haya informacionnan cu ta mustra riba hopi cos cu ta sosode den practicamente tur circulo den comunidad. Ministerio Publico a bin ta hungando un wega cu e no mester hunga, un wega cu ta sumamente peligroso pa su propio integridad, pero na momento cu e pueblo cu e tin cu sirbi cuminsa duda den su integridad, esaki ta crea un situacion sumamente delicado.