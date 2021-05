Bishita di Prome Minister “all of a sudden” na Ministerio Publico

Un dia despues cu Benny Sevinger a menciona nomber di lider di MEP den un caso di negoshi di tereno, ata Evelyn Wever Croes na porta di Ministerio Publico den un bishita cu ta laga un sabor amargo atras.

Algo increibel cu lider di e pais, ta comete e tipo di acto aki, dor di sigui crea ainda mas duda den pueblo, riba integridad di Ministerio Publico, ya cu Evelyn Wever Croes, ta lider di un oponente politico di e politido Benny Sevinger, kende ta deteni relaciona cu keho entrega pa miembronan di e partido di Evelyn.

Ta un dia prome e propio lider di MEP den un declaracion duna despues di detencion di Benny Sevinger, ta anuncia cu e lo bay entrega un keho pa difamacion contra e politico di AVP caminda riba dje, un dia despues Evelyn ta na porta di Ministerio Publico den un bishita cu ningun hende tabata sa motibo di e bishita.

Mientras cu presencia di Evelyn tabata super sospechoso, hasta na mes momento cu su persona tabata n’e departamento aki, algun oficial di Landsrecherche tambe ta presenta n’e departamento aki cu sin duda ta un coincidencia super straño y cu ta habri caminda pa comunidad haya ainda mas duda den e forma di procede di Ministerio Publico di ultimo tempo.

Pa completa obra, Minister Presidente demisionario no ta drenta n’e entrada principal di Ministerio Publico, pero ta drenta na banda caminda ta para bon cla entrada di empleado pues no tin claridad e riba e motibo di e bishita aki.

Den un siman cu Ministerio Publico ta wordo cuestiona ter na su fundeshi, e tipo di actonan aki simplemente no por wordo hustifica ya cu e ta bolbe lanta duda grandi den integridad di e departamento di husticia aki.

Entre e grupo di oficialnan di Landsrecherche cu tabata na mes momento di bishita na Landsrecherche, por a tuma nota presencia di oficial Vlaun, kende ta of tabata encarga cu tapmento di telefon, un proceso cu tambe ta birando un asunto hopi serio, caminda cu tin reglanan ki ora esaki por y no por, pero ta parce cu ta tap celular di ciudadanonan hasta pa un aña largo, loke tambe a sosode den caso di Paul Croes y tambe despues den e caso di Benny Sevinger.

Esaki a sosode tambe den e caso di detencion di dos miembro di prensa aña pasa caminda tabata investigando uso di radio di Polis sin permiso, pero ta algo cu mester wordo atendi den futuro, ki ora por hustifica tapmento di telefon y ki ora esaki no mag.

Si Landsrecherche ta abusando di e posibilidad aki, mester percura p’esakinan ta tuma lugar den un contexto legal aceptabel y cu no ta bay mishi cu derecho di privacidad di cualkier ciudadano, si autoridadnan no tin indicacion concreto cu realmente e persona lo ta meti den iregularidadnan serio.

Momento ta yegando cu tanto Ministerio Publico como tambe Landsrecherche tambe tin cu wordo investiga, sigur despues di e caso di Avestruz con e proceso di investigacion a cambia na mes momento cu un lider politico a manda su Gobierno cas y a yama eleccion tres luna adelanta.

Mester investiga si henter e proceso aki ta wordo influencia politicamente ya cu e ora no por papia di un proceso husto of hasta legal.

E duda cu Ministerio Publico y Landsrecherche mes ta creanndo pa nan integridad, tin cu wordo aclaria den futuro cercano ya cu e proceso hudicial mester ta un proceso liber di tur influencia di cualkier tipo cu por tin.

Por a tuma nota cu den oranan di merdia, Prome Minister Evelyn Wever-Croes, den compania di Minister di Husticia Andin Bikker, a presenta na Ministerio Publico.

Un rato despues, algun funcionario di Landsrecherche tambe a presenta na e sitio, pero no por duna indicacion si nan lo a bin sea riba peticion di e minister relaciona cu e caso di Benny Sevinger, of pa algo otro.

Prome mandatario na su salida, mas of menos un ora y mey despues, kende a comenta cu el a reacciona riba parlamentario Benny Sevinger

mainta durante conferencia di prensa. Cada biaha cu un minister of politico ta ataca inhustamente, corte ta pone cierto reglanan.

Como politico no por core bay corte mesora pa pidi rectificacion. Corte ta traha un maneho cu ta bisa cu prome cos cu tin cu haci ta pa percura pa bo mes refuta y esey ta loke el a haci durante conferencia di prensa.

El a bisa cu ta trata di acusacionnan totalmente falso y no ta envolvi den ningun transaccion di propiedad, ni a haci esey tampoco. Y sigur no di e magnitud cu e parlamentario a papia di dje. Wever-Croes ta haci un apelacion na tur lider politico pa e cuater simannan cu falta, pa enfoca riba solucion y vision cu por presenta pa Aruba.

Sigur tin confiansa den Ministerio Publico, cual a haci e apelacion aki pa no ataca of lastra e institutonan manera Ministerio Publico, Landsrecherche, hefe di Censo of Conseho Electoral. Ta institutonan totalmente independiente. Reino y otro paisnan ta vigila cu Ministerio Publico tin e espacio pa actua independientemente. Ningun minister tin algo di bisa of mete den esey y ta carga e pleno confiansa di parti di gobierno, e mandatario a bisa por ultimo.