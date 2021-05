Defensa ta prepará su mes pa temporada di Orkan na Islanan Ariba

Defensa ta tene entre 26 di mei te ku 5 di jüni un ehersisio di yudansa di emergensia den kaso di un orkan riba Islanan Ariba. Den esaki specialmente ta central pa practicá movementonan logístico di personal y ekipo. Defensa ta train esaki ya asina e Militarnan por keda desplegá rápidamente y eficasmente na momento di un menasa real di orkan.

Despues di e transferencia den direccion di Sint Maarten, Saba y Sint Eustatius, lo tuma lugar actividadnan chikito, repartí riba e diferente islanan. E unidadnan lo haci uso di nan estadia tambe pa sera mihor conocí cu tur tres isla y e socionan relevante establecé eynan, tal manera organisacionnan gubernamental, organisacionnan no-gubernamental y empresanan cu ta desempeñá un papel importante den yudansa di emergencia. Ademas di esey no ta tuma lugar un gran scenario di ehersisio riba Islanan Ariba.

Un asina yamá destacamento previo a bula diahuebs 27 di mei, pa medio di e avion di patruyahe di Wardakosta (DASH 8) desde Còrsou, via Aruba bay Sint Maarten, pa fasilitá e yegada di e ‘forsa principal’. Mayoria di e Militarnan participante ta biaha pa medio di un buelo di charter òf barco for di Còrsou via Aruba bay Sint Maarten, òf pa medio di un buelo charter for di Hulanda cu destino Sint Maarten. Dos destacamento chikito ta biaha pa medio di e avion di patruyahe di Wardakosta bay Saba y Sint Eustatius. E realisacion di tur e transferencianan t’e meta principal di e ehersisio pa orkan aki.

Mayoria parti di e 250 Militarnan ya caba ta presente den Region Caribe y ta consistí entre otro di unidadnan di Forsanan di Ehérsito Real (Compagnie in de West), Cuerpo di Marinier (Marine Squadron Caribe) y e barco di Marina Zr.Ms. Pelikaan. Ademas tin presente na Sint Maarten permanentemente un destacamento di Marinier. Dor di train na Islanan Ariba, na momento di un menasa real di orkan ta posibel pa directamente despues cu esaki pasa, bay over na brinda e yudansa di emergencia y salba hendenan den peliger. Tambe den un situacion asina e Militarnan por sostené autoridadnan civil y aportá den órden y seguridad público.

COVID Den e preparacion y ehecucion di e ehersisio aki a tene cuenta debidamente cu e limitacionnan (pa biaha) cu e pandemia di Covid-19 ta trece cu n’e. Solamente personal cu un tèst negativo ta pèrmití pa participá n’e ehersisio. Tur e sobrá reglanan adicional di e Gobièrnonan di Sint Maarten, Saba òf Sint Eustatius, ta keda cumplí.