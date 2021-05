Enseñansa no formal esencial p’esnan cu no caba scol sigui desaroya

Miembro di partido AVP, mr. Gerlien Croes a presenta algun punto cu ta forma parti di su programa p’e proximo gobernacion caminda entre a trata e tema di “Reconoce Bo Educacion.’

“Caba un scol ta parti importante di e base di nos formacion como ciudadano.

Poco nos ta papia di e balor y mesun importancia di otro abilidadnan y nos talentonan. Den mayoria bario, e infrastructura ya caba ta existi, pa nos por crea oportunidadnan pa nos hendenan.

Nos modelo di educacion mester crece den esaki y considera e desaroyo di abilidadnan y talentonan aki, mesun importante cu e desaroyo intelectual.

Na Aruba tur mucha-, hoben-, adulto- y grandinan, mester tin e oportunidad pa desaroya nan mes pa bida largo riba tur area di nan formacion. Esaki ta e base pa desaroyo di nos pais.”

Gerlien a trata e punto di formacion di comunidad mustrando cu esaki t’e base cu su persona a usa den e programa di 2017 caba, caminda el a papia hopi riba formacion y union di e pais, pa asina por sigui desaroya.

“E situacion cu nos ta aden actualmente a siña nos hopi y ta momento pa nos refleha y realisa, cu nos tin cu trece otro tipo di pensamentonan pa loke ta toca e ciudadano su formacion.

E custumber y tradicion na Aruba ta, cu nos ta papia na hopi ocasion di enseñansa pero ta bon pa profundisa un tiki mas riba locual ta educacion riba su mes.

Den comunidad mi ta topa cu hopi hende kendenan no ta compronde mucho e diferencia entre enseñansa y educacion.

Basicamente nos por considera cu enseñansa ta un di e tipo di educacionnan cu nos como individuo ta ricibi y enseñansa ta educacion formal ya cu e ta un trayecto, un scol cu nos ta bishita, caminda nos ta ricibi un certificacion, un diploma pa esaki.

Tiki biaha nos ta duna atencion pa locual ta educacion no formal y informal y cu esaki mi kier a mustra cu nos tin cu realisa cu na Aruba hopi ta e personanan hoben-, adulto- y grandinan, cu no ta termina un skol pero kendenan tin hopi abilidad y hopi talento cu lastimamente no ta wordo reconoci.

Enseñansa no formal por ehempel, ta proyecto- of curso- of charlanan c’un persona por sigui despues di scol y cu no ta wordo duna dor di un institucion, dor di un scol formal.

Como ehempel lo mi mustra riba practica di deporte, curso of les di biografia, arte, musica, computer/tablet y cu na final di dia por asta duna e persona un certificacion of un reconocimento pa esaki tambe.”

E candidata number 4 riba lista di AVP a sigui mustra cu den un educacion no formal, t’e esun cu ta interesa pa siña mester tin oportunidad pa su mes dicidi su tempo, esta con lihe e ta haci e curso, ki ora y con e ta haci esaki.

E curso aki specificamente ta duna e persona aki e oportunidad pa desaroya su abilidadnan, por ehempel su abilidadnan pa public speaking of communication skills of certifica su mes pa e por sigi crece na su trabou.

Tambe tin e parti di educacion informal locual ta loke nos ta siña den bida diario, manera ora cu nos topa c’un persona, nos ta combersa, sea den un seno familiar, si nos ta bay cinema of si nos ta riba internet, tur e plataformanan aki of den e formanan di comunica, hopi biaha un persona ta intercambia palabra y bo ta siña algo for di e combersacionnan aki, y esaki actividad nan social den comunidad ta hunga un rol importante.

“Locual mi kier purba trece dilanti, locual mi kier pa comunidad compronde, cu mundo ta desaroyando den un forma hopi acelera y nos ta wak tambe e pandemia treciendo e realidad mas cerca di nos cu normalmente tabata e caso.

Nos ta papia hopi di diversifica economia durante cu nos tabata pasando den momentonan dificil ultimo lunanan y te cu dia di awe, base pa diversificacion no tey ainda y nos tin cu bay crea esaki,” laga nos cuminsa cu inverti den nos hendenan, mr. Gerlien Croes a declara.