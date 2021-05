Raymond Knops a pidi pa pospone debate riba Geschillenregeling na Hulanda

DEN HAAG – Na Hulanda Secretario di Estado Hulandes Raymond Knops a pidi pa pospone e debate di Eerste Kamer riba e Geschillenregeling te proximo aviso. E motibo duna ta cu e Parlamentonan di Aruba, Corsou y St Maarten no ta sostene e proposicion.

Como tal sr. Raymond Knops a pidi pa wanta e tratamento te ora cu nan trate bek den Conseho di Minister di Reino. Esaki mester a keda trata otro siman dia 1 di juni.

Mientrastanto tin representantenan di Aruba na Hulanda hunto cu Prome Minister di St Maarten, kende a bula bay e siman aki p’asina trata e situacion di likides p’e isla, pero cu ayera a keda rechaza y tambe probecha pa ta presente p’e debate di otro siman.

E asunto di Geschillenregeling ta un caso cu tin hopi aña pega, debi cu e ta un asunto cu ta delicado pa Gobierno Hulandes unda cu e gabinete lo por perde cierto poder si nan duna aden y acepta e concepto manera cu e islanan di Caribe Hulandes kier.

Entre nan, kier pa decisionan tuma, ta ‘bindend’, y cu Gobierno di Hulanda no por desvia di dje. Algo cu Gobierno Hulandes no kier acepta.

BIAHE DI ARUBA PORNADA

Aruba a manda un delegacion di Parlamentario di Aruba Hulanda, pero ayera tur hende a keda sorprendi, ora cu Raymond Knops a pidi pa pospone e reunion di Geschillenregeling.

Na 2019 un delegacion di Parlamento di Aruba a participa den tratamento di e Ley di Reino aki den Tweede Kamer. Prome cu e proceso legislativo a continua den Eerste Kamer, Raad van State a informa Gobierno Hulandes pa reconsidera seriamente e areglo di resolucion di disputa aki. Siman benidero a planea tratamento di e Ley di Reino despues di mas cu 10 aña di preparacion.

Parlamento di Aruba ta keda riba e liña indicando cu e Ley di Reino encuanto areglo resolucion di disputa, manera aproba den Tweede Kamer, ainda no ta cumpli cu acuerdonan haci den IPKO y palabracionnan haci na nivel di Gobierno. Raad van State a laga su cu na momento cu tin un disputa riba interpretacion huridico di Statuut of di otro reglanan Constitucional den Reino, e seccion aki lo duna su conseho.

Durante su bishita na Hulanda, Parlamentario Richard Arends tabatin encuentronan cu Senadornan di Eerste Kamer, como tambe cu Raad van State y otro coleganan Parlamentario di Reino.

Tin tres opcion riba mesa awor: Eerste Kamer por acepta e areglo pa resolucion di disputa manera aproba y nos lo tin un areglo incompleto; of Eerste Kamer por dicidi di no acepta e ley aki manera cu el a wordo presenta y mand’e bay Tweede Kamer pa atend’e di nobo; of Gobierno di Hulanda representa pa Secretario di Estado Raymond Knops, por retira e ley por completo, pero awor e propio Secretario di Estado, Raymond Knops a pidi na pospone e tratamento te un proximo oportunidad.