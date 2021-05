Aruba a conoce su prome Gold Seal pa tour operators y MICE & Event Planners!

A.T.A. hunto cu diferente instancia gubernamental a lansa e programa di Aruba Health and Happiness Code (HH Code) cu e meta pa sigura cu protocolnan di higiena y salud ta na un nivel cu nos bishitantenan ta spera ora di bishita un destinacion turistico manera Aruba.

Sigur cu nos turismo ta biniendo bek fuerte y pa Oficina di Turismo e ta di sumo importancia cu nos companianan local ta keda provee e mihor servicio y producto posibel asina garantisando cu nos ta un destinacion cu ta keda “safe” pa bishita.

Den e simannan benidero e instancianan lo controla e diferente organisacion di tours cu a inscribi p’e programa Aruba Health & Happiness Code pa por dunanan e seyo maximo, pues e seyo di Oro. Diahuebs dia 3 di juni di 8 or di mainta pa 11 or di mainta lo tin un drive thru controle dilanti Oficina di Turismo, L.G. Smith Boulevard 8, pa tur tour operator cu tin vehiculo y nan lo por trece esaki n’e parkinglot p’asina wordo controla. Manera ta conoci caba, den e proceso di HH Code, nos ta sigura p’e parti di protocol di higiena como tambe ta sigura cu e vehiculo ta cumpli cu tur rekisito pa por ta riba nos camindanan.

Un palabra di pabien ta bay na Kini Kini Tours and Transfers cu a logra haya su Gold Seal pa Bus & UTV/ATV. Sigur un bunita logro. Aruba ta goza tambe di hopi evento pa nos bishitantenan, pues ta un parti cardinal pa por otorga e Seyo di Oro n’e partnernan den e mundo di Meetings Incentives Conferences & Events (MICE). E seyo aki ta wordo otorga pa medio di un entrevista unda ta repasa e protocolnan y pa conclui cu esakinan ta bon hancra den e procedura di e companianan.

Un palabra di pabien ta bay n’e prome companianan cu a ricibi e Seyo di Oro cu ta: House of Mosaic, Ceremonies & Celebrations, Amsterdam Manor Beach Resort & MVC Eagle Beach y The Little One.

Companianan cu kier ricibi mas informacion por semper manda un email na healthcode@aruba.com. Si bo compania ta registra, pero no a ricibi un email ainda, fabor verifica bo spam/ of junkbox prome cu comunica na e e-mail menciona aki riba.

Aruba ta conta cu e motivacion y aportacion di cada un di nos pa haci e cambio positivo pa Aruba.