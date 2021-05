Aruba a gana premio mayor den ‘European Search Awards 2021’

E organisacion European Search Awards anualmente ta otorga y celebra e mihor companianan y esnan trahando den e sector di PPC (Pay Per Click), SEO (Search Engine Optimization) y Content Marketing, a trabes di un variedad amplio di sector di negoshi cu ta inspira inovacion, creatividad y conexion pa medio di plataformanan digital.

Desde maart 2021 Oficina di Turismo A.T.A. y agencia digital DEPT, cu kende A.T.A. ta traha, a wordo notifica cu nan a wordo nomina p’e premio di ‘Best Use of Search – Travel/Leisure (SEO)’ cu e programa di “Organic Search Strategy during COVID-19 Pandemic” y 27 di mei durante e ceremonia virtual a ricibi e grato noticia cu e premio a wordo otorga pa Aruba & DEPT!

Nos destinacion a wordo nomina y a competi cu 3 otro nominado cu ta Etihad Airways (aerolinea di United Arab Emirates), Aer Lingus (aerolinea di Irlanda) y Barceló Hotels (compania internacional di hotelnan).

Search Engine Optimization ta un proceso cu ta yuda pa mehora e calidad y cantidad di e trafico genera riba websites y ta haya su informacion for di un sistema cu ta detecta e manera con informacion ta wordo busca online.

Aruba su strategia pa cu e SEO durante e pandemia tabata un esfuerso di diferente partner hunto cu Aruba Tourism Authority.

Jaap Ellis, Gerente di Benta y Mercadeo na Europa pa A.T.A. ta comenta: “E ta tremendo pa wordo elogia cu un premio asina grandi. Tin hopi competencia mundialmente riba e landscape digital di otro destinacionnan, aerolinea y cadenanan di hotel. Nan tur tin e mesun meta: Ta den contacto continuo cu clientenan.

Pa A.T.A. esey ta cu esnan cu ta bishita Aruba frecuente of cu den futuro ta interesa pa bishita nos destinacion. Pa tal motibo ta importante pa desaroya y mantene un plan strategico. E plan a wordo formula y activa dor di un team di profesional di Aruba Tourism Authority na Aruba y Europa. Esaki a wordo traha conhuntamente cu e compania DEPT Digital Agency cu t’e socio di Search Engine Optimization (SEO) ya for di prome, pero tambe durante e pandemia di Covid.

E oficina na Europa ta maneha 5 sites online di aruba.com den 5 diferente idioma y nan lo continua cu e plan strategico pa informa y atrae turistanan cu ta buscando un destinacion pa nan proximo vakantie.”

Pabien na tur esnan cu a yuda cu e logro importante aki!