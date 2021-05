“Enseñansa na Papiamento lo yuda cu progreso di Aruba”

Derecho universal di mucha. Den siglo 21 ainda Aruba tin un sistema di enseñansa antigua, no relevante, exclusivo y descriminatorio cu no ta bon pa nos muchanan. Ainda nos sistema di enseñansa ta trapa riba articulo 2 di derecho universal di mucha.

Nos sistema di enseñansa ta discrimina e mucha cu tin Papiamento como idioma materno, segu Sue Ann Ras di MEP.

Pasobra ainda den siglo 21 nos muchanan no por disfruta enseñansa na Papiamento. Pues e fenomeno di respeta idioma materno y laga e mucha desaroya den un sistema di educacion husto ta un preocupacion mundial, ya cu idioma ta un parti importante den e desaroyo integral di un ser humano y di su pais.

Nos kier mucha cu ta feliz, mucha cu por tin e habilidadnan di pensamento critico, etc.

NIVEL DI ESTUDIO Y ECONOMIA DI UN PAIS

Sin un idioma bon desaroya, ta bira dificil pa un persona expresa su pensamento y pa tin un comprension di nivel halto (academico). Consecuencia ta, cu si un mucha no desaroya su propio idioma bon, esaki lo por nifica fayonan academico (Cummins 1994).

E ponencia aki, segun Sue Ann Ras, nos por aplica na Aruba si tene cuenta cu e nivel mas abou di enseñansa di e populacion di Aruba den e sector laboral ta sobresali (un grupo mas grandi) compara cu e otro nivelnan mas halto.

OECD ta bisa nos cu si kier aplica economia basa riba conocemento, bo pais mester conta cu por lo menos 33% di e populacion laboral, cu tin un nivel halto di enseñansa. Aruba no ta conta cu esaki!

BENEFICIO DI DESAROYO COGNITIVO

Banda di e factornan di husticia y economico tin e factor humano, cu ta e.o. e desaroyo cognitivo y social emocional. Segun e teorianan di siñamento of di procesa informacion adecuadamente, e mucha ta siña mihor si sali for di loke e sa caba.

Pues na Aruba, e mucha cu sa papia den su idioma materno Papiamento, Spaño y Ingles no por sigui desaroya su idioma materno, despues di klas 1 di scol basico (edad 5-6 aña).

BENEFICIO DI DESAROYO SOCIAL-EMOCIONAL Y MOTIVACION DI E MUCHANAN

Banda di esaki e ta pone un peso enorme riba e desaroyo social-emocional y inconscientemente nos mensahe n’e mucha ta cu loke el a desaroya pa 5 of 6 aña no ta sirbi y awor mester cuminsa di nobo, pero den un forma cu no ta cuadra cu loke e teorianan di siñamento ta bisa nos.

Esaki ta hunga un rol negativo riba e motivacion di e mucha. Sin motivacion e mucha no lo tin gana ni e conviccion cu e por studia. Anto despues nos ta puntra: “Dicon tin tanto mucha cu no ta caba scol?”

Un factor cu ta hunga un rol t’e uzo di idioma di instruccion den scol. Si sigui uza idioma stranhero como idioma di instruccion y neglisha e mucha su idioma materno y no probecha di haci uzo di e otro idioma stranheronan: Ingles, Hulandes y Spaño n’e forma corecto, pues un enseñansa multilingual basa riba idioma materno, nos lo ta bay tin hopi mas problema riba Aruba.

PROGRAMA DI MEP PA ENSEÑANSA

P’esey, MEP den e proximo gobernacion lo percura pa garantisa maneho multilingual cu Papiamento como base den enseñansa primario, secundario/pre-universitario. P’esaki MEP den e proximo Gobierno lo percura y stimula introduccion di Papiamento como idioma di instruccion (den enseñansa primario, secundario/pre-universitario banda di e otro idiomanan manera Hulandes, Ingles, Spaño, segun Sue-Ann Ras.

Nos lo traha hunto cu Bonaire, Corsou, Hulanda y otro pais pa realisacion di esaki. MEP den gobernacion lo percura p’e condicionnan necesario y factibel, pa realisacion di loke a menciona mas ariba.