Ministerio Publico ta papia di organisacion criminal sin nunca aclaria esaki

Pa: Victor (Toko) Winklaar

Diasabra ultimo sin duda tabata un dia di alivio pa famia Sevinger, ora cu señora Claudia Sevinger, esposa di Parlamentario Benny Sevinger, a wordo laga den libertad despues cu for di diaranson 26 di mei, el a keda deteni na mes momento cu a detene su esposo pa caso Avestruz.

Sin duda un decision di Ministerio Publico cu ta sigui crea duda pa su forma di procede y ta di spera, realmente ta di spera pa loke ta nos derechonan den un estado democratico, cu Ministerio Publico NO ta abusando di su poder y ta usando tacticanan abusivo, p’asina presiona sospechosonan ta coopera cu loke nan kier scucha of mira.

No ta prome biaha esaki ta sosode, ya cu den pasado na varios occasion Ministerio Publico a usa e tipo di tactica aki, di spanta hende, pone nan bou di presion inhumano, pa trata di saca loke nan kier saca for di esnan deteni.

Un di e casonan aki aki conoci pa prensa ta ora cu Ministerio Publico na 2019, a detene dos miembro di prensa relaciona cu investigacion over di uso di radio di Polis, caminda a usa tacticanan cu sin duda cu no ta acepta y hasta ta colga na rand di ilegalidad, pero atrobe, ta Ministerio Publico y nan ta kere cu nan poder ta sin limte.

E tempo ey a detene Speed Andrade y Marko Espinosa ambos di 24Ora caminda detencion di Speed a dura algun dia, pero si a prolonga detencion di Marko Espinosa pa pone presion riba e persona aki, mientras cu den caso di Speed, esaki no a cay p’e tipo di presion ey y e wega di Ministerio Publico no por a bay “op.”

Ta condenabel ora cu oficialnan halto di un instituto hudicial asina, ta intimida y menasa un persona cu nan lo detene su ruman na Hulanda y otro miembronan di famia, p’asina saca loke nan kier saca of scucha loke nan kier scucha.

E cos aki no ta bon y ta na su lugar pa den futuro Gobierno percura pa tin un departamento cu por atende cu e tipo di abusonan aki di parti di Ministerio Publico, ya cu e no ta hustifica ora cu ta abusa di un poder asina.

Esaki ta mesun cos den e caso tanto di Avestruz e biaha aki como na 2017 ora cu a trata e caso contra di ex Minister Paul Croes, caminda tambe por a mira un for di procede di Ministerio Publico, cu no no tin hustificacion, pero cu ningun hende of instancia ta para keto riba e puntonan aki, p’asina coregi Ministerio Publico ora cu e ta abusa di su poder.

No solamente den e caso di Ibis di Paul Croes y di Benny Sevinger cu ta di Avestruz, pero den e caso di Flamingo tambe contra ex Minister Otmar Oduber, por mira un tendencia di parti di Ministerio Publico cu ta laga hopi duda atras di loke realmente nan ta bisa of kier haci.

Aki tin cu menciona cu den caso di Ibis, un di e acusacionnan contra di Paul Croes tabata ‘artikel 2:79 van het Wetboek van Strafrecht’ loke Ministerio Publico mes ta splica cu nifica ‘deelneming aan een criminele organisatie.’

Despues di detencion di Benny Sevinger diaranson siman pasa, tambe Ministerio Publico a saca un comunicado informando di con e ta deteni y a menciona varios punto y den caso di Benny tambe ta mustra cu su detencion ta di mesun “artikel 2:79 cu ta deelneming aan een criminele organisatie.”

Den otro caso contra otro ex Minister, esta Otmar Oduber, tambe Ministerio Publico a informa di e puntonan riba cual e investigacion lo ta basa y aki tambe di “artikel 2:79, deelneming aan een criminele organisatie.”

Awor bien por ta cu esey por ta berdad, pero te cu dia di awe, Ministerio Publico NUNCA a detene ningun hende di e organisacionnan criminal aki di cual nan ta sospecha e tres politiconan di dje.

Den caso di Paul Croes no a detene ningun alma di e organisacion criminal aki y awor den caso di Benny Sevinger ta mesun cos, pero si Ministeri Publico kier hustifica detencion di politiconan den futuro, e tin e obligacion di informa pueblo ki tipo di organisacion criminal esakinan ta y kendenan ta dirigi y forma parti di e organisacionnan aki, ya cu Ministerio Publico den forma DUIDELIJK ta papia di organisacion criminal.

Mester tin un investigacion mas pronto posibel, sigur dor di e proximo Gobierno riba e tipo di maniobranan aki, ya cu nan ta inhumano y abusivo sin duda y pueblo tin derecho di sa di cua organisacion criminal Fiscalnan ta papiando.

A detene señora di Benny Sevinger, a hinca no solamente e señora, pero henter famia di e dama aki, lagando dos yiu den desesperacion total, famia y otro sernan keri pa despues laga e señora bay cas bou cierto condicion, loke tambe ta algo cu ta hole hopi na abuso di poder di parti di Ministerio Publico. Pronto mester yega e momento cu tin cu sondeo na cual organisacion Ministerio Publico mes ta pertenece hunto cu Landsrecherche.