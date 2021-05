Retiro di trahador social na OC hustifica pa Corte

Un empleado publico retira pa ”functionele ongeschiktheid” na 2016, a apela e decision di Corte di Prome Instancia, pero atrobe el a perde su caso y su retiro for di Centro Ortopedagogico na Tarabana ta valido.

E trahador a dicidi di apela e decision inicial y Corte di Apelacion a trata e caso aki dia 23 di april ultimo.

E funcionario a drenta servicio di Gobierno na september, 2009 como trahador social na Bureau Orthopedagogisch Centrum (OC).

Na januari, 2011, a nombra un Interim Management Team despues cu e Director a bay y na luna di october 2011, ruman homber di e trahador social aki a bay traha na OC tambe como Groeps Opvoerder, como re-emplasando y despues el a haya un contract.

E caso ta relaciona cu kehonan cu a cuminsa ricibi di trahadornan di OC, principalmente riba e homber di e trahador social. Minister di Husticia a reuni cu IMT y ora cu e personanan aki no a tuma medida, a laga traha un Quick Scan.

Resultado di esaki a wordo manda pa Ministerio Publico dia 30 di april, 2014 cu e peticion pa un investigacion mas profundo, riba un di e miembronan di IMT y e ruman di e trahador social.

A cuminsa un investigacion contra e ruman homber y otro empleado mas, riba actonan di inmoralidad c’un menor cu ta keda den OC, esta e centro.

E otro funcionario tabata traha den e centro desde 2013 y den cuadro di e investigacion a scucha diferente trahador y clientenan di e centro.

E problema a surgi cu e trahador social a bay papia c’un di e menornan cu a wordo scucha dor di Landsrecherche. E tabata kier haya sa kico el a declara y a bisa e mucha muher pa no gaña contra su ruman homber.

A base di investigacion, a detene e trahador social dia 20 di april, 2015 pa motibo di a trata di influencia un testigo y cinco dia despues a lag’e liber.

Den e proceso cu a sigui, a prohib’ie entrada pa seis siman n’e centro, despues a prolonga esaki cu otro seis siman. Dia 19 di juni a suspende e funcionario y mesun dia a scuch’e riba e tema.

E hecho cu el a papia c’un di e testigonan menor di edad, cu n’e momento ey ainda mester a duna su declaracion contra e ruman homber, ta algo cu a tum’e masha na malo.

A conclui cu el a faya den su obligacion, pero mas ainda dor di no tuma medida contra e dos coleganan di OC despues di informacion encuanto relacion sexual cu nan tabata mantene cu menornan poni na disposicion di OC.

N’e momentonan ey, e trahador social practicamente tabata esun cu tabatin maneho di e OC.

Tambe a tum’e na malo cu e tabata na altura di comportacionnan indebido di algun trahador, entre otro di su ruman homber y el a intermedia sabiendo cu loke el a haci no ta bon.

E no tabata imparcial y un actitud asina ta nada profesional y un actitud no aceptabel, mas ainda como trahador social. E mester a percura cu e muchanan poni bou guia di e centro ta haya extra cuido, guia, tratamento y structura.

Dia 3 di november, 2016, OM a bisa cu ta seponeer e caso contra e trahador social pa falta di prueba legal.

Sinembargo Corte a conclui cu e no a cumpli cu su deber pa cual tabatin motibo suficiente y legal pa dun’e su retiro. E tabata na altura di e sospechonan contra su ruman homber. E no a hala atras y evita contacto cu e victimanan.

El a papia cu e victimanan riba denuncia contra su ruman homber y loke el a bisa e victima, ta pa papia berdad, sino e ruman ta haya problema cu husticia, por pon’e pensa pa cambia declaracion contra e sospechoso.

Corte a bisa cu den e caso aki no ta bay pa si tabatin un caso penal contra e trahador social of no pero p’e hecho cu el a haci su mes culpabel na regla di no cumpli cu su deber y cu no ta of a persigui’e penalmente no ta nifica nada.

Su splicacion cu el a haya sa di e sospechonan ora cu su doño di trabou a pone na altura, Corte no a acepta ya cu for di diferente dossier cu declaracionnan, tanto cliente como trahador, a bin sali na cla cu for di 2012 caba e tabata na altura di e situacion, por lo menos di e rumornan.

E ta bisa cu e carta di 28 di maart, 2014 na consehero e tempo ey di Prome Minister, fayecido Piet Pronk, a duna inicio n’e investigacion, no ta mustra relacion cu e hechonan. No ta ni conoci si e tabatin algo di haber cu e carta of si e carta a wordo manda mes.

E situacion a bira fastioso ora cu e mucha muher menor di edad den OC a sali afo ora cu el a cumpli 18 aña.

E tabata sera na Shaba pa un delito, unda e dos sospechosonan tambe tabata. Diripiente despues di esaki, el a cambia su declaracion. El a hasta bisa cu ningun di e hombernan a mishi cu ne y cu tur cos tabata un set-up di algun trahador femenino na OC.

Tabatin mas cu un caso den e dossier y diferente declaracion y esakinan ta suficiente pa Corte.

Hues den su sentencia ta mustra cu el a faya cu e hobennan, el a faya pa brinda un lugar p’e menornan di edad, kendenan hopi biaha a pasa den trauma caba y ta bin di famianan kibra.

“Nan mester di un lugar sigur,” y a base di esaki, Corte di Apelacion a conclui cu e retiro di e funcionario tabata valido.