Aruba Bank ta patrocina You Inc.

Aruba Bank tabata patrocinador oficial di You Inc. Seminar 2021 di Rotaract Club of Aruba. E institucion financiero a sostene e iniciativa cu a carga e nomber di “Reinventa Bo Mes”.

Topiconan cu a ser menciona y elabora durante e seminario tabata con pa reinventa bo mes, salud mental, branding personal, bo propio finanza, entrepreneurship y diferente skills con pa lidera den e mundo actual.

E orador principal e aña aki tabata e conocido entrepreneur, Jandino Asporaat, fundador di Het huis van Asporaat y autor di DINO. E comediante, famoso pa su rol di “Judeska” tin un trayectoria extenso y un historia interesante di con el a yega na exito.

E seminario a conta cu un grupo di panelista tambe cu a forma parti y conta nan experiencia riba diferente topico menciona. Personanan cu a forma parti di panel tabata: Rocio Burgos, Herrick Henriquez y Johnny Boekhoudt.

E seminario a ser presenta pa Larissa Bermudez y Jair Versprey kende a sa di duna un bon presentacion pa anima tur cu a sintonisa e seminario den e confortabilidad di nan hogar. Un pabien n’e miembronan di Rotaract Club of Aruba pa un tremendo seminario.