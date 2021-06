Gobierno di Aruba hunto cu Parlamento ta hopi tolerante y complaciente cu Fundacion Lotto pa Deporte

Pueblo a tuma nota den un publicacion recien, cu Lotto a paga durante 2012-2020 mas di 200 miyon florin na premio. Claro cu esaki ta di aplaudi.

Di otro banda awor con ta para cu inversion den deporte? Cuanto placa deporte mes a haya durante 2012-2020, particularmente pa cu mantencion di diferente complehonan deportivo y pa construccion di facilidadnan deportivo nobo na bienestar di nos deportistanan?

Si deporte ta hayando realmente su ‘fair share’ ta pakico anto ainda den e ‘Ontwerp Begroting’ 2021 di Gobierno di Aruba (mira anexo) ta poni cu e siguiente organizacionnan deportivo ta haya subsidio:

-Stichting Aruba Sport Unie Afl. 467.500

-Comite Olympico Aruba Afl. 199.300

-St. Fundacion Arubano pa Maneho di Facilidadnan

Deportivo Afl. 1.297.000

-Fundacion Facilidadnan Deportivo Afl. 2.652.700

Totaal Afl. 4.616.500

Ta dicon anto Gobierno di Aruba mester subsidia deporte, den un crisis sin precedente, cu mas di Afl. 4.6 miyon usando placa di belasting (mihor bisa placa di pueblo cu no tey)? Ta unda Lotto su inversion den deporte a keda anto? E meta di Lotto pa Deporte ta pa medio di loteria y catochi inverti den deporte tog?

Con por papia anto cu Lotto ta dunando deporte su ‘fair share’?

By the way, cuanto placa Lotto pa Deporte a paga na comision (‘fee’) durante 2012-2020 na su socio Canadian Bank Note (‘CBN’) cu ta manehando e loteria na Aruba? Ta un secreto publico cu t’e mesun hendenan den e actual Hunta di Supervision di Lotto pa Deporte mester a sera un contracto di maneho cu CBN na 2011, p’asina evita un posibel bancarota di nos loteria nacional, esta Fundacion Lotto pa Deporte.

Loke ta remarcabel y cuestionabel ta cu Lotto pa Deporte ta publica constantemente placa paga na diferente grupo den comunidad, manera hungadornan y rebendornan etc. E informacion aki cu por ta interesante, pero ta mucho fragmentario (pida-pida) y sigur no ta duna informacion veridico y valioso riba e posicion financiero (capital propio y debe) y entrada cu gasto di operacion di Fundacion Lotto pa Deporte. Esaki nunca por ta good corporate governance.

Pa duna transparencia real na un manera integro Fundacion Lotto pa Deporte como un ‘Stichting Publico’ (mihor bisa di pueblo) mester publica su cuentanan anual (‘jaarrekeningen’) audita di 2012-2020 hunto cu e declaracion di accountant independiente riba su website di Aruba Lottery. Esey t’e manera corecto pa splica pueblo precies loke ta pasando den Lotto. Finalmente mester constata cu Gobierno di Aruba hunto cu Parlamento di Aruba ta hopi tolerante y complaciente cu Fundacion Lotto pa Deporte, cu a para bira un Gobierno den Gobierno. Esey nunca por tabata e meta di ‘good corporate governance’ ora a cambia e statuto di Lotto na 2017.