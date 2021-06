Gobierno di MEP su presupuesto 2021 no a wordo aproba

Partido MEP tin como slogan pa su campaña electoral pa pueblo votador, cu “Hunto cu bo Aruba ta sigui avanza”, pero en realidad ta difícil pa mira con e partido kier logra e avance aki, si ni presupuesto 2021 ainda no por keda cla cune y p’e wordo aproba pa Parlamento.

Na momento cu Minister di Finansa, Xiomara Maduro a entrega e presupuesto aki dia prome di april na Presidente di Parlamento, mesora a core manda esaki pa Parlamento haci un serie di pregunta riba esaki y a mara esaki na un periodo masa cortico mes, pero dianan a pasa, e fraccionnan a dirigi nan pregunta na Gobierno, pero dos luna después, ainda Gobierno demisionario no a reacciona riba e serie di preguntanan aki.

Debi n’e corto tempo, e preguntanan tabata masha limita y no por a profundisa mucho riba e presupuesto, pero tur cos ta mustra n’e momentonan aki, cu Gobierno di MEP, ya cu t’e partido mas grandi den loke tabata e coalición, lo no keda cla cu e presupuesto aki p’e wordo aproba prome cu dia 25 di juni benidero, cu ta Dia di Elección.

Algo cu sin duda ta hopi serio, sigur mirando e situacion financiero cu e país t’aden n’e momentonan aki, caminda ta rekeri mucho mas seriedad y responsabilidad pa pone cosnan na ordo pa mira despues con lo sigui dilanti.

Desde cu Minister Maduro a entrega e presupuesto, Gobierno di MEP tabatin tempo suficiente pa haci purba haci política c’un raport forensico riba RDA, tratando di saca probecho político cu esaki, pero cual raport a bonce bek den direccion di e propio partido aki y cu prácticamente ya no ta wordo menciona mes.

No solamente cu e próximo Gobierno lo tin cu atende ainda cu presupuesto 2021, pero tambe lo tin cu pone tur esfuerzo pa mira con lo presenta presupuesto 2022 na Parlamento segun e ley di comptabilidad cu ta pa dia prome di september di e aña aki.

E impresion cu ta wordo crea ta cu pa sirbi interes político partidista, e presupuesto 2021 lo no wordo trata prome cu eleccion aki tres siman y mey, mirando con partidonan ta trahando duro den nan campaña y cu ta bolbe confirma e falta di vision di un Gobierno cu nunca a duna loke el a bisa pueblo cu e lo duna.

Loke pa hopi hende ta hunga un rol t’e hecho cu tin mas medida na caminda, medidanan cu a priminti Gobierno di Reino cu lo wordo ehecuta y no ta medidanan cu lo ta sinta bon den comunidad caminda tin varios punto cu tin cu wordo atendí y cu no ta mucho popular políticamente.

Tambe ta hunga un rol cu Prome Minister demisionario Evelyn Wever Croes a desolve Parlamento y caminda e unico reunionnan cu tabata wordo atendí, tabata e tipo di ‘bijeenkomsten’ den cual no tin cu vota, Parlamento no por haci ningun cambio y no por forsa Gobierno di introduci cambionan cu nan ta mira necesario den e presupuesto aki cu practicamente ta prácticamente obsoleto, mirando e periodo cu ainda esaki por wordo atendí y realisa.

Gobierno ta sigui maneha a base di presupuesto 2021, kedando den cuadro di e presupuesto aki, pero ningun decision nobo por wordo introduci y caminda entre otro gritonan populista riba entre otro futuro di Fase y otro asuntonan cu ta rekeri inversion, no por tuma lugar.

Na 2017 Gabinete Mike Eman a presenta e presupuesto di 2018 prome cu cambio di Gobierno, pero cual a wordo manipula despues políticamente y caminda e Gobierno di coalicion mes a pone su mes den un situacion financiero, cu a wordo hopi cuestiona pa entre otro CFT y despues Gobierno di Reino. Miyones a wordo hinca den Serlimar sin cu esaki a duna e resultado cu a spera cu e lo a duna, a sostene e maneho di e Minister di e tempo ey, pero caminda despues a bin resulta cu e compania tabata y ainda ta na rand di bancarota.