Archelino Vrolijk (POR): Un futuro realmente sostenibel y decente

E cambio climatico t’e resultado di e actividadnan humano y un gran parti di e actividadnan aki ta keda relaciona cu e ambito laboral. E ora ey ta logico cu e mundo laboral lo hunga un rol clave den e buskeda di un solucion n’e cuestion urgente aki.

E capacidad cu e cambio climatico tin pa causa daño na infrastructura di un pais, afecta negoshinan y tambe destrui cuponan di trabou, a keda claramente demonstra caba, segun Archelino Vrolijk di partido POR.





Esaki ta algo particularmente real p’esnan di menos recurso, e clase cu ta trahadornan independiente y esnan cu tin nan mesun negoshi chikito. E gruponan aki di individuo t’esnan cu frecuentemente ta carece di algun tipo di proteccion social adecua y tin un aceso limita na oportunidadnan di ingreso alternativo.

Pero nos sociedad no tin e necesidad di haci un escogencia entre e creacion di cuponan laboral y e preservacion di nos medio ambiente.



Sostenibilidad ambiental ta sumamente importante tambe for di e perspectiva di e mercado laboral.

Ta berdad, na caminda pa un economia mas sostenibel hopi tipo di cupo di trabou cu ta existi awendia lo disparse eventualmente, particularmente e actividad cu ta produci cantidadnan halto di contaminacion y cu ta consumi hopi coriente.

Otronan lo keda re-emplasa of adapta segun e necesidad y disponibilidad di un comunidad. Pero na mes momento, lo crea trabounan nobo tambe.



E economianan di mas ambiental lo por representa motornan di crecemento, tanto den e economianan avanza como tambe den e economianan den desaroyo.

Por genera cuponan laboral sostenibel cu lo contribui di manera significativo na adaptacion y reduccion di daño di e cambio climatico, como tambe na eliminacion of minimalisacion di pobresa y na inclusion social.

Si nos mira un survey haci p’e Agencia Internacional di Energianan Renobabel, esaki a mustra cu na 2020 empleo den e sector di energía renobabel a subi na 11.5 miyon di cuponan laboral, 5% mas cu e aña anterior.

Probablemente sectornan manera agricultura, energia, reciclahe y transporte lo beneficia hopi for di e transicion pa un economia realmente sostenibel.





Pero e challenge no ta di solamente crea mas cupo di trabou, pero tambe ta importante e calidad di esakinan. Ta necesario pa busca un desaroyo sostenibel teniendo na cuenta su proporcion economico y social, no solamente su consecuencianan riba medioambiente.

E obhetivo di nos di partido POR ta di logra un transicion husto y exitoso na un economia realmente sostenibel, dor di crea un reglamentacion previsible y apropia. Pa logra esaki, nos como Gobierno lo bay traha conhuntamente cu e gremionan di dunadornan di trabou y di trahadornan.



Un futuro realmente sostenibel no lo ta decente pa defecto, sino dor di nos propio eleccion y decision. A yega ora pa pone den accion nos boluntad politico p’asina nos Aruba por ta realmente un ehempel sostenibilidad, y no solamente un wega politico y di ego di esun cu ta na cabes di e Gobierno aki, segun Archelino Vrolijk.