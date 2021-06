Aruba Bank Hato Drive-Thru Center nobo

Aruba Bank ta sigui kere den desaroyo y inovacion, y ta sigui introduci servicionan cu ta cumbini clientenan y comunidad di Aruba. Nan ta orguyoso di anuncia apertura oficial di e di dos Drive-Thru Center na Hato.

E facilidad nobo aki ta ofrece un variedad di servicio, for di e seguridad di bo auto, tur dia di siman.

Tres ATM machines pa lanta placa, cambia PIN, print Mini statement, y verifica saldo y un Night Depository Machine pa deposito comercial, obtenibel 24 ora pa dia. Tambe tin dos Smart Deposit Machines pa deposita placa ariba cuenta Personal of di Negoshi pa sumanan te cu máximo di AWG 10 mil of equivalente na USD, sin gasto adicional, obtenibel for di 7’or di mainta te 10’or di anochi, tur dia.



Segun Edseline Leer-Semeleer, Manager Retail Services, “Temponan a cambia, y ta pesey nos esfuerzo continuo pa brinda mas cu transaccion bancario, nos ta traha duro pa brinda nos clientenan un ‘Experiencia Superior’ na cada punto di contacto.

Awe, orguyosamente nos introduci nos facilidad di self-service nobo y moderno, den linea cu nos concepto di Fast & Easy Banking, nos facilidad di Drive-Thru Center nobo situa na nos sucursal di Hato.”

Aruba Bank ta invita comunidad pa bishita y admira e facilidad nobo, y haci uzo di e servicionan ofreci na e Hato Drive-Thru Center.