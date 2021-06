Politiconan cu ta papia di partidonan tradicional no tin alternativa concreto pa votadornan

Campaña electoral ta den ‘full swing’ caminda partidonan ta trahando duro pa gana confianza di un pueblo cu ta buscando pa sinti un biento nobo den gobernacion, un biento di speransa y di normalidad, un biento di solucion pa cosnan cu tin cu wordo soluciona.

Por ehempel sin duda no ta nada agradabel pa pueblo scucha cu tin mas medida na caminda ya cu realmente pueblo no tin espacio financiero ni laboral n’e momentonan aki, pa duna su parti den otro serie di medida financiero cu a wordo acorda cu Hulanda.

Pueblo no tin placa, algo cu no solamente e próximo Gobierno di Aruba mester ta bon na altura di dje, pero tambe mester di un Gobierno cu tin cu convence Hulanda cu no por cambia flat tire di un auto cu otro flat tire ya cu e ora e auto no por core.

Ta rekeri solución y pa logra e solucionnan necesario ta rekeri un bon programa di gobernacion pero na momento cu gran parti di politiconan ta campañando cu nomber di politiconan rival den nan boca, di otro partidonan rival den nan vocabulario durante bishitanan na cas di votadornan, pueblo no ta haya un bista real di loke e por spera despues di 25 di juni proximo.

Un di e gritonan cu for di algún luna y simannan por wordo scucha, ta caminda politiconan, prácticamente di e 10 partidonan chikito cu ta participando den e proceso electoral, ta cu no mester sostene e partidonan tradicionalista, indicando aki e dos partidonan político mas grandi di Aruba cu ta partido AVP cu ultimo eleccion a logra un total di 23376 voto y partido MEP cu a logra un total di 22061 voto.

Awor na momento cu tin politiconan cu kier caba cu e tradicion político aki, e prome cos cu nan mester a haci, ta di crea un partido cu pueblo lo tin confiansa aden, un partido grandi tambe cu 29 candidato cu por carga responsabilidad di gobernacion den un forma serio.

Sinembargo e politiconan cu ta sigui insisti pa papia riba kibra tradicion, prácticamente a presenta un partido cu no tin e politiconan necesario cu por forma un Gobierno y na mes momento confía c’un sosten den Parlamento cu lo permiti nan goberna den tur trankilidad.

Notabel den ultimo simannan ta declaracionnan di algun ex político, kendenan ta papia di ‘partidonan tradicionalista’, mientras cu nan mes tabata parti di e tradicion aki, formando parti di e partidonan grandi aki.

Hasta tin algún político cu kier mira e tradicion aki kibra, kendenan a yega di carga responsabilidad gubernamental, a sirbi como Minister cu un di e partidonan tradicional aki, cu a representa e partido tradicional aki den Parlamento, pero awe di repente no ta kere mas den algo cu nan mes a forma parti di dje y a construi e tradicion aki.

Tur político ta papia di retonan grandi, ta papia di solucionnan cu mester tin y hasta den circulonan cu no t’e circulo político, tin hendenan cu tin tur berdad na man, ta kere con cosnan ta y lo sigui asina, pero tampoco ta papia di un solución of di un alternativa.

Proximo gobierno tin cu bira un gobierno cu tin cu cay atende cantidad di asunto cu ta afectando e país, caminda sin duda lo tin cu bolbe sinta cu Hulanda pa aclaria un préstamo cu a aumenta e mega debe den un super mega debe, pero cu tin cu busca solucionnan cu ta cumbini henter e pueblo pa wordo soluciona.

Ta difícil pa kere cu Gabinete Wever Croes dicidi di acepta un ayudo financiero den tempo pandemia, cu realmente no ta un ayudo financiero, pero ta un préstamo cu tin cu wordo paga bek, anto esun cu a presta Aruba e placa, ta bin dicidi awor con y kico Gobierno tin cu haci pa paga e debe aki bek.

Esey caba ta brinda espacio pa dialogo cu Hulanda y prome cu esaki sosode, tin cu tuma lugar dialogonan grandi y profundo cu tur instancia y sector riba nos isla pa yega na un conclusión con lo bay atende cu esaki.

Pues discusionnan manera politiconan ta papia riba manera e partidonan tradicional, no ta argumento pa gana confianza di pueblo, al contrario tin cu keda leu di e tipo di mentalidad aki.