Awor t’e momento pa pusha pa sector primario y crea momentum pa modernisa

Na porta di eleccion y repasando e programa di gobernacion di MEP pa 2021 – 2025, Shailiny Tromp-Lee kier mira loke a pasa e ultimo 3 aña y mei y imagina con e lo por t’aki 4 aña. E sector primario ta uno cu tin hopi potencial y esey a keda expresa den programanan anterior tambe, pero tog e sector ta keda uno cu por haci asina mucho mas. Awor t’e momento pa crea e momentum, e movecion p’e bala cuminsa lora mas liher p’e sector cu ta produci alimento y por yuda cu varios aspecto di nos comunidad.

Como Parlamentario durante e ultimo añanan Shailiny Tromp-Lee a pusha via di comision di Parlamento y tambe haciendo pregunta dirigi encuanto sector primario relaciona cu asunto di tereno comercial, asunto di prijs di awa na suma ahusta/social, asunto di uzo di huurgrond y mucho mas.

E pandemia a haci cu awe mas cu nunca tin atencion p’e sector aki. E prijs reduci pa awa pa productornan ta un logro historico cu Shailiny Tromp-Lee ta contento cu e aportenan haci tog a trece un resultado alentador pa un grupo di productor.

Alabes Gobierno a lansa e proyecto “Ban Sembra Awe Pa Cosecha Mañan” na unda ta stimula pueblo pa engradece y aporta na nos agricultura. Nos mester realisa cu pa hopi aña no a duna tereno huurgrond prioridad.

Den pasado hopi hende a inscribi, pero nunca no a ricibi un contesta of un pida tereno. Pesey na maart 2020 DIP a anuncia cu tur hende cu ta interesa den un tereno huurgrond pa agricultura of cria, mester a re-inscribi of inscribi. Esaki a conduci na mas o menos 900 inscripcion y te cu januari 2021 en totaal 210 percela a keda otorga. Tambe Gobierno a percura pa un verkavelingsplan pa agricultura/negoshi chikito na Kivar cu, Catashi y Tamarijn y a apunta Butucu y Kibaima como lugar pa proyectonan comercial.

Dor di e maneho aki Gobierno kier motiva comunidad completo pa cuminsa planta, pa yuda stabilisa nos ‘food security’. Tur esaki ta cosnan cu ya a tuma lugar y ban wak awor pa nos logra mas. Den e programa di MEP, pagina 60 y 61 por ehempel, ta delinea pasonan pa hiba e mundo di produccion di cuminda di Aruba den un era moderno.

Construyendo riba ehempelnan concreto, ya existente, pa hunto traspasa bareranan tradicional pa loke ta produccion. Esencial si pa logra e futuro desea t’e necesidad di traha hunto. Ta tuma un integracion di tur e actornan.

Pa tur nanishi ta den mesun direccion. Pa hunto traha, y tin ora dialoga pa kibra impase, pa avansa.

Tin bista con pa surpasa limitacion. Tin tecnologianan moderno cu ta haci cosnan posibel cu antes tabata depende di “un milager”. Loke nos mester ta cuminsa kere den nos mes. Kere den e posibilidad di esnan cu ta tribi di soña den e sector aki. E emprendedornan cu tin curashi di purba algo nobo. Nos tin di scucha tambe esnan cu ta critica constructivamente. Ta tuma un liderato cu convicccion pa habri e caminda aki.

Partido MEP tin e pensamento. Partido MEP tin e team cu ta ofrece pa hunto cu bo inverti den nos propio produccion. Mescos cu nos a sa di presenta logronan manera hofinan na scol y prijs reduci di awa, nos lo por logra hopi mas hunto. Según Shailiny Tromp-Lee, e ta kere den nos sector primario. E ta para pa nos productornan. Si abo tambe ta kere den sostenibilidad di nos mesun recursonan, Tromp-Lee ta pidi bo sigui’e riba social media y 25 di juni awor, vota MEP. Si bo ta buscando un candidato pa representa bo, e ta ofrece bo su conocemento, experiencia y pasion pa yuda nos hendenan. Uni bo tambe pa hunto nos logra mucho mas.