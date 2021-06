Palo Marga un compleho deportivo cu a ser lubida pa varios aña caba!

Como un fanatico di drag y miembro di un team di drag, Booshi Wever di UPP a bin ta tuma nota cu e pista di Palo Marga a deteriora enormemente. Un fanatico semper lo trata pa logra lo maximo den beneficio di su hobby y un pista di Palo Marga den mal condicion no ta haci posibel pa amantenan di drag eherce nan hobby.

E preocupacion aki a “trigger ” Booshi Wever pa papia y puntra con pa haci Palo Marga un compleho modernisa y mas completo na unda e famia completo por bin pasa un rato agaradabel siendo como participante of como admirador na banda.

Despues di a papia y reuni cu esnan cu ta hopi involvi den e uso di e facilidad aki, a yega n’e pensamento pa converti Palo Marga den un compleho cu no solamente por ser usa pa drag, pero tambe pa otro tipo di disciplina cu tin di haber cu sea auto y/o bike. Como politico y como un amante di drag, hunto cu 2 colega di partido UPP, esta Izaak van der Linden y Sergio Marin a traha riba un idea p’e facilidad aki y a presente n’e partido.

Cu mannan habrí e idea a ser acepta y mesora a ser incorpora den nos Plan di Accion. Kico e plan ta encera? E ta realistico y realisabel? Of ta un otro promesa cu no por ser cumplí cune?

A haci mencion cu varios disciplina por ser practica na Palo Marga na unda e FAMIA ta envolvi. E intencion ta p’esey pa e compleho mester tene bon cuenta cu e famia. E idea ta pa enbes di p.e. bay “drift” riba caya bay riba Palo Marga y haci esaki den un forma disciplina y safe y na unda e famia por ta un espectador.

Esey ta conta pa “street legal” tambe, pues enbes cu ta pusta auto riba caya, lo por pusta den e compleho aki. E compleho lo por wordo maneha pa un entidad “sui generis” na unda tin representacion di Gobierno y representantenan di e diferente disciplinanan cu ta haci uso di e compleho. E compleho mester ta habri diariamente cu un manager na cabes cu mester percura pa tur cos bay na ordo.

Pa realisa e plan un inyeccion di Gobierno ta indespensabel. Den e crisis cu Aruba t’aden, lo bay tin placa pa inverti?

Nos tur sa cu Lotto ta genera placa for di e benta di loteria. Y Lotto mester inverti banda di ATA. Nos no por perde for di bista cu e.o. “dragracing ” ta un deporte cu por atrae hopi turista cu normalmente lo no bin Aruba.

Pero si tin careda internacional wordo organisa riba un compleho full drecha y moderno, cu ta ser manteni manera mester ta, esaki por nifica un diversificion di e turismo cu lo atrae e turista pariba di brug.

E instituto aki lo mester cumpli cu TUR e reglanan cu ta conta y cu ta ancla den e asina yama: “Cooperate Good Governance”.

E plan aki ta encera tur deporte cu tin di haber cu sea auto of bike of cualkier vehiculo, pues e.o. dragracing, street legal, drifting, go-carting, mini-drag (hotwheels) events, tuff truck y Demolition Derby.

Palo Marga mester wordo desaroya den un Compleho Internacional na unda caredanan internacional di drag of di e otro disciplina por ser organisa, pero tambe unda por ser usa pa practica varios deporte manera menciona anteriormente tambe. Esey kiermen cu e mester ta habri tur dia. Ta p’esey den e REBOOT PALOMARGA 2.0 nos lo percura pa un MANECE NOBO p’esnan cu ta haci e deportenan aki tin un facilidad na nivel internacional cu ta cumpli cu tur exigencia di seguridad y na unda famia por bin diverti. Esaki ta un “COMPROMISO” cu UPP tin y cu nos lo cumpli pa ehecuta e plan tambe. E ta un plan realistico y realisabel y cu lo nifica un beneficio pa Aruba y lo contribui n’e desaroyo nobo pa San Nicolas.