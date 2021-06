‘E Debate’ cu enfoke riba ‘lidernan y millenials’ ta diaranson 9 di juni pa 7 or di anochi

Bou di iniciativa di un ‘grupo di enfoke’ di hobenan local den combinacion cu e team di produccion di e programa ‘Vota pa Ken’ y e team di ‘Xclusivo Magazine’ lo organisa ‘E DEBATE’. “E DEBATE” aki lo tuma lugar diaranson dia 9 di Juni pa 7 or di anochi na Renaissance Convention Center.



E DEBATE lo ta “Hybrid” unda cu lo tin un publico limita presente den sala y pueblo completo lo por sigi esaki via rednan social manera e.o e pagina di facebook di ‘Vota Pa Ken’, ‘Debate Virtual Xclusivo’ y tambe otro medianan local cu lo join e transmision for di 7 or di anochi. Algun di e topiconan cu lo enfoca riba dje ta salubridad, educacion, problemanan social y husticia.



Un total di 10 partido a confirma nan participacion n’e debate aki. Loke ta unico ta cu no ta solamente e lider di partido lo debate, pero tambe un representante ‘Millenial’. Esnan cu a confirma nan presencia ta ACCION 21 (Miguel Mansur y Christian Soto Garcia) , AVP (Mike Eman y Gerlien Croes), CURPA (Eric Ras y Ashan Tromp), HTC (Gilbert Webb y Michelangelo Celestijn), MEP (Evelyn Wever Croes y Rocco Tjon),. POR (Alan Howell y Patrick Kock), PPA (Lisette Malmberg y Joseandro Chiquito),RAIZ (Ursell Arends y Misha Raymond), RED (Ricardo Croes y Kinsasha Van Der Bliek) y UPP (Seraida Pemberton-Leonard y Yahaira Kuiperi).



E moderadornan p’e anochi aki lo ta den man di un team hopi balansa. Ta trata aki di e presentadornan di e programa Vota Pa Ken, tres hoben, esta Samil Susebeek, Mauro Caralps y Sharkk Gario cu lo modera e parti cu e representantenan millennial y Jaqueline Wernet hunto cu Atan Lee JR presentadornan di e programa Debate Virtual Xclusivo lo modera e parti unda cu e lidernan di partido lo debate.



E ekipo organisador cu ta consisti di diferente ‘young entrepreneurs’ den diferente ramo nan a formula e preguntanan y ponencianan basa riba entre otro decision di Corte, raportnan e.o di SER, Crisisplan, Landspakket, Plan di Educacion Nacional y precupacionnan di nos comunidad vocifera tanto den medianan local como social cu lo percura pa un debate riba nivel y contenido. Tambe mester menciona cu e grupo di organisador a organisa un debate similar cu hopi exito durante e eleccion anterior. Esaki a tuma lugar den Cas di Cultura.

Pa locual ta produccion, esaki lo ta den man di Elite Productions & Entertainment y Elite Studios.



P’e publico den sala ta hopi importante pa mantene nan mes n’e reglanan principal di e.o pa no bini cu material di campaña, material di haci desordo etc. Tanto e publico como e candidato mester mantene respet pa otro.

Unda por mira E DEBATE:

https://www.facebook.com/votapaken y https://www.facebook.com/xclusivomagazine