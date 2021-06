Booshi Wever di UPP: Swiss Model ta promove inclusion y ta rechasa segregacion

E historia di introduccion y implementacion di e “Swiss-Model” ta conoci. Aruba a conoce despues di introduccion di nos Status Aparte un boost enorme di nos economia. Hotelnan tabatin necesidad di un gran cantidad di trahador y e refineria ainda tabata den funcion.

Admision di personal sinembargo no tabata wordo reglamenta drechi te cu hasta tabata papia di actonan fraudulento cu tabata tuma lugar na unda funcionarionan encarga cu admision di stranhero hasta mester a aparece dilanti mesa berde.

Segun Booshi Wever di UPP, tabatin un chaos completo den henter e candena di permisologia. Na fin di 2005 un maneho estricto di admision a bin ora cu Booshi Wever a asumi e responsabilidad di e cartera di Imigracion. E “Swiss-Model” a ser introduci na juni 2002, pero mas bien esaki a wordo usa pa haci excepcion.

Booshi Wever a percura p’e modelo Suiso wordo implementa manera mester ta y e Arubiano sea di nacemento of di naturalisacion a wordo PROTEHA.

Den e maneho di “zero corupcion y zero excepcion”, Booshi Wever a wordo demonisa, te hasta pa su propio partido y p’esnan cu a sinti cu nan supuesto derechonan pa establece nan mes y nan famia na Aruba, lo a wordo trapa dor di maneho estricto di e Minister.

Ta lubida cu e implementacion di e “Swiss-Model”a haya sosten di e Ministerraad completo y di Parlamento e tempo ey. Ta lubida tambe cu reglamentacion di admision tabata necesario pa evita cu e Arubiano, sea naci aki of dor di naturalisacion lo a haya nan mes stroba pa por a drenta e mercado laboral. Por ultimo “regeren is vooruitzien”.

Gobierno mester a tene cuenta cu e capacidad di carga di nos Isla. Un cantidad halto di habitante lo a pone un presion enorme riba nos situacion financiero, economico y social.

Despues cu AVP a asumi responsabilidad gubernamental na fin di 2009, e Gobierno di AVP a dicidi di hala e “Swiss-Model” un banda y a introduci un modelo nobo di “OPEN DOOR” cu a bay acompaña cu corupcion sin precedente.

Pa colmo na 2017 Gobierno POREDmep a bay mas leu dor di bin cu un elemento acerca, esta “OPEN DOOR, OPEN WINDOW, WITHOUT FRAMES” na unda e Arubiano de facto a wordo poní riba e “SPEEDWAY TO HELL”!

E Gobierno POREDmep te hasta a saca e “SWISS-MODEL” for di e LTU. Y aki FULL Parlamento a bay di acuerdo! Gobierno tabata na altura di e situacion financiero pesimo di Aruba como tambe di e reto extra pa motibo di un situacion geopolitico den regio difícil cu supuesto refugiadonan for di nos pais bisiña.

E consecuencia ta conoci. Un cantidad grandi di persona y nan famia a haya permiso pa bin establece nan mes na Aruba. Kico awor? Mester keto bay permiti pa mas hende bin biba aki? Kico esaki lo nifica pa nos infrastructura, gasto di e cuido medico (AZV), vivienda, scol y por ultimo pa e scarcedad di cuponan di trabou riba nos mercado laboral?

UPP ta di opinion cu mester re-introduci e Swiss model. Ta obvio cu lo por evalua e situacion actual y trece a base di argumentonan real cierto cambio den e modelo. E intencion di UPP ta p’e Arubiano, sea naci aki of dor di naturalisacion, tin e siguransa cu e Gobierno na turno lo pone nan interes na prome lugar. UPP ta sali for e punto di bista di INCLUSION. Diferente cultura, pero un PATRIA. Den un PATRIA no tin lugar pa SEGREGACION!

Nos comunidad NO por ser segrega entre NOS (e Arubiano di nacemento) y NAN (e Arubiano naturalisa). NOS mester un PATRIA na unda den UNION y den HARMONIA nos hunto labora pa hiba nos Aruba padilanti.

Den esaki e re-introduccion di e “SWISS-MODEL” ta INDESPENSABEL”!Den e “Landspakket” cu e Gobierno aki a acorda cu Hulanda ta poni cu lo bay flexibiliza e LTU. E intencion tras di esaki ta pa trece 28.000 trahador di pafo pa fortifica e fondonan social particularmente esnan di SVB. Y sin e SWISS-MODEL esaki lo nifica cu esnan cu tin un famia, lo por trece FULL su famia.

Esaki ta nifica cu Aruba lo bay conoce un crecemento SIN precedente di e cantidad di habitantenan cu por lo menos 60.000. Aruba cu su 180km2 carga casi 200.000 hende? AZV lo por carga esaki? Nos tin suficiente scol? Vivienda?

Introducion di e “SWISS-MODEL” ta un prioridad pa UPP. Un maneho di permisiologia na unda e Arubiano sea di nacemento of e Arubiano naturalisa y nan yiunan lo wordo proteha. E “Swiss-Model” lo percura pa nos fondonan lo wordo salbaguardia y nos localnan ta ser protehi.

Ta pesey UPP como e UNICO partido cu ta papia palabra cla riba e topico aki, kier por medio di e REBOOT ARUBA 2.0, caba cu tur tipo di SEGREGACION(“nos” y “nan”) y percura pa un MANECE NOBO PA ARUBA na unda nos lo tin un comunidad di “NOS”!