Cosnan ilicito den auto, a pone cu Polis a detene 3 persona diadomigo anochi

Diadomingo anochi den careda di 9’or, un detencion di un grupo di den un Kia Picanto a tuma lugar. Esaki tabata dilanti un establecimiento nocturno situa den De LaSallestraat.

Te unda nos por a mira tabata trata di tres persona, entre nan un dama.

No ta mucho cla si Polisnan ya tabatin bista riba e auto aki for di algun rato, of tabata di un control di rutina.

En todo caso cosnan ilicito a wordo haya den e vehiculo, manera droga. Agentenan a pone tur hende riba vloer y a boei nan. A pidi e departamento concerni cu ta haci e trabao tecnico pa presenta n’e sitio, pa saca potret cu lo sirbi pa investigacion y pa prueba.

Tur esnan den e auto a wordo hiba diferente Warda di Polis y e auto a wordo confisca.