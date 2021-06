Entrante diaranzon uso di tapaboca no ta obligatorio mas

Ayera e Crisis Team a anuncia cu entrante diaranzon awor, bistimento di un tapaboca no ta bira obligatorio mas, pero si e ta keda recomendable. Esaki ta nifica cu ta keda na cada persona si nan ta bisti e tapaboca of no.

Sinembargo ta consehable pa bisti tapaboca ora cu no por garantisa distanciamento di 1 meter y mei. Establecimentonan sinembargo por exigi uso di tapaboca si nan ta rekeri esey, y e clientenan mester cumpli cu esaki.

MAS FLEXIBILIDACION

Otro medidanan cu a keda elimina ta gebiedsverbod. Tambe ta permiti publico na deporte organisa y contact sport. Y ora cu un persona tin vacuna, e no mester bay den quarentena.

Tambe, clientenan por sinta bek na bar, y bandanan por presenta completo cu nan integrantenan pues no tin limitacion mas pa nan presentacion.

Tambe a aumenta e cantidad di persona cu por sinta hunto na mesa na restaurant. A anuncia tambe cu entrante for di ayera, ta inicia e bubble entre islanan ABC, y ta habri frontera cu Brazil.