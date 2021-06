Integridad ta parti di consenshi di hende y no por gana placa hungando integro

Tin dos palabra cu a para bira un tradicion den e circulo politico aki na Aruba cu t’e palabranan corupcion y awor den ultimo añanan, integridad.

Pa un motibo of otro tin e tradicion politico caminda e competencia pa gana voto popular of partidista, no ta draai rond di programanan di partido, pero mas tanto cuanto cos malo por papia di otro, con malo por pone otro sinti y cuanto acusacion por lansa contra di otro.

Hasta cerca organisacionnan politico nobo, algun cu a caba di wordo funda, un di e prome gritonan politico cu ta sali for nan seno, ta corupcion, pero sin realmente papia kico nan ta interpreta como corupcion y kico nan kiermen como corupcion.

Tin ex politiconan cu despues di faya den e arena politico, a dicidi di haci nan mes experto riba tereno di integridad y sin duda un di e figuranan aki, ta Armand Hessels.

El a hasta lanta un fundacion caminda el a converti tanto e fundacion como su persona mes, como e expertonan riba integridad, riba bon gobernacion, semper cuestionando partidonan politico, semper insistiendo cu politica na Aruba ta carece di integridad.

Sinembargo den su afan pa convence tur hende cu su persona t’e unico cu por papia riba integridad, e ta bira usa e mesun palabra aki como un escudo pa sconde su frustracion politico contra di dos organisacion politico, cu e tambe ta yama partidonan mas grandi y tradicional.

Hessels no a presenta e aña aki riba scenario politico, pero ta pa algun decada caba e ta meti den e mundo politico, purbando na un ocasion ora cu el a subi un lista, pero pa falta di sosten di votadornan, el a inventa un carera politico para na banda mirando paden.

Ultimo tempo Armand Hessels a bin den publicidad caminda su fundacion lo a ricibi pago di un Minister, pa traha un raport riba integridad, demostrando realmente si interes no tabata pa purba tur hende balora hendenan integro, pero e lo a haci negoshi cu nificacion di e palabra aki.

E Minister cu lo a paga p’e raport aki, tambe ta otro cu constantemente ta papia cu el a goberna ultimo añanan cu tur integridad posible, lubidando cu el a burla su propio reglanan di partido, pa bira Minister.

Rudy Lampe y su partido RED tin como regla di partido, cu un persona cu ta riba lista di e partido, no por bira Minister, pero ora cu eleccion a pasa na 2017 y su partido a saca un asiento, Rudy Lampe cu tur cu integridad a dicidi di pidi retiro for di su partido apenas algun dia despues cu resultado a bira conoci.

Asina e por a huramenta como Minister den Gabinete Wever Croes y awor cu tin eleccion atrobe, Rudy Lampe ta bolbe burla di su propio reglanan y ta bolbe pone su number riba lista di RED y ta bolbe bay eleccion.

Pues esakinan no ta actonan cu por ta liga na integridad y ta net e mandatario aki lo a pidi Hessels mes of su fundacion pa traha un raport riba integridad, mientras cu den pasado Hessels mes a yega di pasa varios aña como funcionario publico na cas, cobrando salario sin problema cual tampoco ta algo cu por wordo considera un acto integro.

Ora cu ta usa placa di pueblo pa paga un fundacion sea cual sea pa traha un raport riba integridad den politica di Aruba, ta mescos cu traha un programa di politica partidista sigur ora cu e persona of specialista cu ta traha e raport aki, ta solamente papia e dos partidonan grandi di Aruba cu ta AVP y MEP.

Na Merca ta practicamente dos partido grandi ta compitiendo cu otro siglonan caba cu ta Partido Democrat y Republicano caminda contrario na Aruba, caminda tin tur posibilidad pa otro partidonan grandi lanta cabes ya cu den pasado PPA tabata un partido grandi.

Haci negoshi cu integridad no ta nada integro cu un persona por haci.