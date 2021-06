Education USA Aruba ta organisa webinar pa studiantenan cu kier sigui un carera como “student-athlete” na Merca

Education USA Aruba tin e meta principal pa promove estudio na Merca y lo organisa un webinar titula: “Playing Sports in College” especialmente pa studiantenan cu tin e meta pa sigui nan carera como student-athlete na Estados Unidos. E panel lo consisti di representantenan di NJCAA (National Junior College Athletics Association) cu lo comparti e rekesitonan pa por competi na e nivel aki, ademas lo tin un NJCAA coach cu lo comparti su perspectiva como coach y student-athletes Arubiano nan cu lo papia di nan experiencia nan cu a hasi nan exitoso na nivel di NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics) y NCAA (Nacional Collegiate Athletics Association).

Den luna di april a haci un encuesta pa midi e interes di studiantenan di Aruba cu kier bay studia na Merca. Resultadonan a indica cu 55% di e participantenan a indica cu nan ta practica un of mas deporte y 57% di e studiantenan aki ta interesa den sigui nan carera como student-athlete na Merca.

E prome sesion cu EducationUSA Aruba ta organisa ta titula: “Playing Sports in College” lo tuma lugar awe dia 9 di juni pa 6:00 pm y no ta solamente pa habitantenan di nos isla, pero ta dirigi na henter e region di Caribe y Latino America.

Lo duna tur participante e oportunidad pa contesta preguntanan relaciona cu bira un student-athlete exitoso na final. E necesidad pa duna mas informacion tocante e oportunidadnan cu ta existi pa studia na Merca ta grandi y e team di EducationUSA Aruba tey pa yuda cu esaki.

Ta invita studiantenan, mayor y coachnan pa registra via e link: bit.ly/PlaySportsInCollege Pa mas informacion por tuma contacto cu Education USA Aruba via email oranjestad@educationusa.org of bishita nos riba facebook @educationUSAAruba of Instagram @edusa_aruba.