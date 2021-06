Responsabilidad comparti – Serlimar y nos sistema di recohe sushi

Un di e problemanan mas importante cu e proximo Gobierno mester bay atende cu n’e t’e desaster cu ta nos sector di administracion di desperdicio. Ta parce cu cada Gobierno cu sinta ta haci nos, pueblo responsabel pa nos actonan, unicamente ora cu ta cumbini nan.

Pa decadanan caba, cada Gobierno cu a sinta a falta di compronde nan rol den soluciona nos sistema di administra desperdicio y a faya den maneha e compania publico cu tin e responsabilidad di haci esaki.

Cada Gobierno y Parlamento a evita di tuma responsabilidad relaciona cu e problemanan aki. Nan a ignora conseho di expertonan den e sector aki cual lamentablemente a resulta den estado actual deplorabel di Serlimar, Parkietenbos y rioolwaterzuivering installatie (RWZI) na Bubali-Plas.

Cu asombro Diego Acevedo a lesa noticia siman pasa den cual Serlimar, un compañia estatal ‘Sui Generis’, a menasa pa detene e recoleccion di sushi na tur e casnan cu no a yega na un acuerdo di pago cu nan, incluyendo e pago p’e añanan cu nan no ha haya cobransa. E punto di bista aki di Serlimar ta comprendibel, pero loke ta incomprendibel ta cu e Gobiernonan anterior a laga e situacion yega n’e punto aki. Kico lo pasa ora un bisiña cu no a haya entrada y mester sobrebibi cu vouchers di Red Cross durante e ultimo aña cu a pasa, no por paga su debe na Serlimar? Nos cayanan lo yena cu sushi?

E persona ey lo mester ta obliga tira su sushedad den mondi? Of e lo mester tira su sushi clandestinamente den laman den scuridad di anochi? Holor di sushi y cacalaca lo cuminsa dentra den e casnan cu si a paga? E argumento ta cu e servicio di colecta sushi ta mescos cu e servicio di WEB of di ELMAR: Nada mas leu di realidad. Unicamente den e caso di uso di servicio di sushi desproporciona (manera den e sector comercial), e servicio aki lo mester ser mira asina.

Un solucion lo ta pa mantene un sistema basico di recoleccion y procesamento di sushi dor di un sistema di heffing central y incentivando e participacion di SERLIMAR hunto cu companianan priva, grandi y chikito.

E sistema cu Gobiernonan anterior a diseña y mantene na lugar di promove competitividad y eficiencia, ta promociona ineficiencia y cu usuarionan no ta paga.

Esaki ta claramente visibel den e personanan cu no a paga nan factura di SERLIMAR y ora nos ta mira 2 of 3 truck di sushi pasa dor di e mesun caya semanalmente. Un ehempel tristo di comportacion insostenibel. Segun Diego Acevedo, e modelo cu nan a purba simplemente no a traha, nos mester un structura nobo cu separacion claro di servicionan di recoleccion y di procesamento. E meta lo mester ta pa promove separacion di sushi na cas mes. Esaki t’e unico manera pa evita realmente cu un dump manera e desaster di Parkietenbos nunca mas lo emergi ariba nos isla, segun Diego Acevedo di Accion21