Sera conoci cu sra. Julie Wever Directora Tecnico y Comercial di FCCA

Hunta di Supervision di FCCA recientemente a apunta sra. Julie Wever como e Director Tecnico y Comercial di FCCA. Cu e adkisicion aki, sra. Julie Wever ta bira e prome lider femenino den e seccion di maneho tecnico comercial pa gerencia FCCA.

Wever, a tuma over for di sr. Edwin Tromp cu a mantene e funcion aki temporalmente, mientras FCCA tabata buscando un persona cu ta cumpli cu tur e rekesitonan necesario pa e organisacion.

Sra. Julie Wever a nace na Hulanda, for di mayornan Arubano. Sra. Julie Wever ta un profesional hopi bon conoci na Aruba cu a studia entre otro Informatica y Tecnologia di comunicacion na NOVI Hogeschool Amsterdam. El a obtene su “Masters Degree den Business Administration E-business” na “Hogeschool van Amsterdam Applied Sciences” y su “Masters of Science Financial Management” for di GEMFM Global New York den colaboracion cu Universidad di Corsou.

Durante su trayectoria na APFA (Algemene Pensioen Fonds Aruba) sra. Wever a traha den diferente funcion, cuminsando na 1997 como Manager Information Technology, mientrastanto studiando y avansando den su educacion den un variedad amplio di expertisio.

Despues di a gradua pa su “Masters of Business Administration” Wever a tuma e reto na 2013 birando e “Chief of Staff” den cual funcion a guia e departamentonan di Tecnologia di Informacion, Recurso Humano, Mercadeo y alabes tabata responsibel pa e profesionalisacion continuo di e organisacion en general.

Na 2016 sra. Wever a obtene un otro titulo di ”Masters in Financial Management” cual a hib’e n’e puesto di “Manager of Investments” desde 2018 na unda el a haya un experiencia unico y di hopi balor den inversionnan internacional y local den areanan manera Prestamo Hipotecario, Desaroyo y préstamo di propiedad, Prestamo Sindicado, accion, bono, y otro cuestionnan financiero.

Sra. Julie ta hopi optimista y ta contento di ta forma parti di e team di maneho di FCCA.

“FCCA tin hopi potencial pa crece aun mas como organisacion cu ta adapta na e necesidadnan di viviendo di e comunidad. E mercado aki ta evolucionando rapido y nos mester realisa cambionan necesario pa e proximo decada. Mi ta mira e desafionan aki como oportundadnan nobo”.

Sra. Wever: “Mi ta hopi entusiasma di por bai traha na un institucion asina dinamico manera FCCA. Cu ta bai den multiple direccionnan nobo y tur diferente, manera diseño, construccion, vivienda, seguronan, e desaroyo di proyectonan residencial y di barionan ta esfuersonan hopi excitante!”.

“Pa e futuro, mi por visualisa un FCCA como proveedor principal di casnan accesible di standard y calidad halto. Nos mester bai traha hunto cu nos socionan strategico pa mehora e calidad di bida di e comunidad na Aruba. Esaki nos kier logra aplicando tur enfoke di construccion di comunidadnan considerando integridad, inclusion y optimalisacion. Nos obhetivonan principal ta e rentabilidad, e funcionalidad, e productividad, e salud, e seguridad y e sostenibilidad”, esaki di acuerdo cu e Director

Tecnico Comercial di FCCA.

Cu e nombramento aki, sra Julie Wever ta bira alabes un di e muhernan cu un posicion halto riba tereno bancario, construccion e industria en general na Aruba. Sra. Julie Wever a expresa su mes finalmente bisando: “Mi ta sinti mi honra cu e decision di e Hunta di Supervision y agradecido pa nan liderazgo y apoyo brinda. Nos lo busca inversionan critico y strategico, den nos infrastructura, cu inovacion y cu bista atento riba e calidad di bida pa garantisa nos clientenan y consumidornan casnan pagabel y crea un ambiente cu nan por yama cas.”