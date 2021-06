Politiconan ta sigui sigura pueblo cu Gobierno di Aruba lo sigui cu ayudo di cuminda

Ta for di algun luna caba cu Raymond Knops, Secretario di Asunto di Reino, a informa cu e ayudo cu Hulanda ta dunando subsidiando paketenan di cuminda p’esnan cu a haya problema dor di pandemia, lo termina mientras cu tog a yega na un tipo di acuerdo pa sigui yuda Rode Kruis pa un periodo cortico mas.

Segun informacion pa fin di juni proximo, e ayudo di Hulanda lo termina, pero informacionnan ricibi, ta mustra cu Gobierno lo bay tuma esaki over, pero ainda no tin mucho claridad y siguransa riba esaki.

AWEMainta a compronde cu tur hende cu tin un carchi di Rode Kruis manera un atm card, lo a wordo informa cu pa dia 18 di juli e carchi aki lo wordo geblock ya cu e ayudo lo termina y cu despues di e fecha aki e famianan mes tin cu sigui mira con nan ta yega na mercancia pa sobrebibi.

Minister Glenbert Croes a anuncia algun siman atras cu Gobierno lo tuma esaki over y awor ta bira conoci cu e mesun politico aki, ta bayendo cas pa cas sigurando famianan cu nan lo sigui haya ayudo di “su” Gobierno.

Mientrastanto no ta conoci con e politico lo financia esaki, for di cual post riba presupuesto e lo haya placa pa sostene e ayudo aki, dunando e impresion cu ta otro triki politico den tempo di campaña.

Ta bin acerca cu no tin un control debido riba e carchinan aki, ya cu tin hende cu tin trabou ta haya e carchi aki pa usa y ta stroba otronan cu tin mucho mas necesidad di e ayudo aki, pero con lo financia esaki e politico di MEP no ta bisando e hendenan.

Ya caba ta conoci cu Glenbert Croes tambe ta sigura tur hende cu Fase lo sigui bou di un otro nomber (TIO), pero aki tampoco ta conoci con e lo bay financia esaki of cu e lo ta campañando cu sacrificio salarial di trahadornan publico cu a wordo impone dor di su Gobierno.

Ta un cantidad di promesa ta wordo hiba pa votadornan dor di mesun politico cu na 2017 tambe a hiba cantidad di promesa sin a cumpli cu esakinan.

Rode Kruis a anuncia caba cu nan lo sigui yuda cu cuminda na famianan cu ta den necesidad, pero no di e forma cu a haci esaki durante di gran parti di e pandemia, pero e hecho cu ta priminti pueblo fabornan grandi cu lo costa placa anto ainda no sa ta for di unda lo saca placa p’esaki, ta algo hopi serio.

E desesperacion di politiconan di MEP ta alcansando nivelnan nunca bisto y tur esaki pa falta di algo pa mustra pueblo cu e Gobierno geel di ultimo 4 aña, lo a haci na interes di pueblo, ya cu usamento di ayudo den a pandemia, no tabatin nada di haber cu e Gobierno di Aruba, pero cu ayudo di Gobierno di Hulanda den forma di un prestamo cu e mesun pueblo cu ta wordo yuda awor, lo tin cu bay paga pa medio di medidanan cu ainda tin cu wordo introduci.