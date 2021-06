Ta reina un optimismo p acu recuperacion di nos turismo

CEO di Oficina di Turismo, Ronella Croes a duna di conoce di ta sumamente contento cu comunidad a duna oido n’e campaña pa vacuna, y cu e total di 65% di nos populacion vacuna awor ta dunando su fruto.

Combina cu e grado di vacunacion cu a tuma lugar ultimo tempo den diferente mercado, esaki ta pushando nos recuperacion turistico y economico, principalmente for di Merca. Esaki ta duna indicacion di cu Aruba por ta moviendo di e grado di recuperacion ‘cautelosamente optimista’ p’ esun ‘optimista’ pa 2021.

Otro factornan tambe ta pushando nos recuperacion, incluyendo Aruba su mercadeo fuerte. Tambe e sentido di seguridad cu e bishitante ta sinti ora nan bishita nos destinacion. Ademas, e hecho cu algun mercado ta sera ainda of no ta atractivo pa bishita dor di un maneho no adecua pa loke ta trata e virus Covid-19. Tur e factornan aki ta brindando Aruba un grado di recuperacion acelera.

Como resultado di esaki, pa luna di mei, Aruba a ricibi un total di 70,683 bishitante cu ta 20% turista mas di loke Aruba a ricibi na april 2021.

Aki por deduci cu for di maart 2021 te cu mei 2021 Aruba su turismo a sigui crece na un manera consistente, unda tur luna a mustra un crecemento fuerte (di “double digit”).

E grado di recuperacion di mei ta di 80% compara cu mei 2019 – cual tabata e ultimo mei ‘normal’ unda turistanan por a biaha sin restriccion ya cu na mei 2020, Aruba tabata sera pa turismo.

Algo remarkabel t’e hecho cu e cantidad di bishitantenan cu Aruba a ricibi procedente for di Merca na luna di mei, ta yega casi 100% di locual Aruba a ricibi for di Merca na mei 2019.

Pa juni Aruba ta spera un total rond di 74.500 bishitante y cu esey Aruba lo por ta serando e prome mitar di aña 2021 cu un grado di recuperacion di 55% compara cu e prome mitar di aña 2019.

E grado di recuperacion di e di dos kwartaal di 2021 ta proyecta pa ta 72% compara cu e di dos kwartaal di 2019. Y esaki lo ta un crecemento di 81% compara cu e prome kwartaal di 2021. Pues un recuperacion fuerte!

Cu e resultadonan aki ta proyecta y expectativa actual p’e di dos mitar di 2021, ta proyecta un grado di recuperacion total di 68% p’e aña completo compara cu locual nos a ricibi na 2019. Asina nos lo ta pues moviendo for di e scenario mey-mey cu nos ta yama esun di ‘cautelosamente optimista’ p’esun ‘optimista’.

E ultimo aki ta basa riba un tasa di recuperacion di minimo 60% compara cu 2019. Esaki ta indica cu e recuperacion pa loke ta trata bishitantenan pa nos destinacion ta riba un bon caminda y cu kisas den 2022 of 2023 lo por yega bek n’e cifra cu nos a mira na 2019.

Esaki lo ta un recuperacion relativamente rapido for di e crisis inmenso aki. Hecho tambe cu Aruba ta adelanta den recuperacion turistico compara cu otro destinacionnan den Caribe.