Trabounan di renobacion a cuminsa riba edificio unda antes tabata Latin Passion

Durante siman por a mira cu edificio unda e tragedia a sosode na juli aña pasa unda cu dos persona a perde nan bida dor di Carbon Monoxide ta wordo renoba.

Aña pasa na juli 2020 Aruba a wordo sorprendi pa un caso unda dos persona a ser haya sin bida den Latin Passion, asina e lugar tabata wordo yama e tempo ey.

Pa casi 1 aña e lugar e keda sera y recientemente por a mira cu trabounan di renobacion a cuminsa riba e edificio. E nomber si no tey mas, pues no ta conoci si un otro persona lo a tuma e lugar over y si e lo bira e mesun concepto.