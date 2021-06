Apesar Hendrik Croes a pidi disculpa el a haya “berisping” di Raad van Toezicht

Dia 25 di november aña pasa, Fundación Nos ta Aruba y Jan de Ruijter a entrega un keho contra e Bufete di Abogado Croes, Wever & Ruiz. Den pleno conferencia di prensa di e fundación, un empleado a sali y entrega un cobransa na Jan de Ruyter.

Tratamento di e caso aki a tuma lugar den luna di april dor di Raad van Toezicht. Den pasado abogado mr. Hendrik Croes a representa Jan de Ruijter den un caso contra Island Finance.

“Nos ta Aruba” ta un fundación cu ta lucha contra fraude administrativo, corupcion, y delitonan gubernamental.

Dia 10 di november, e fundacion a tene un conferencia di prensa LIVE dilanti Bufete di Croes, Wever & Ruiz relaciona cu e demanda di Ruiz pa rectifica expresionnan haci contra yiu di Prome Minister. Durante e conferencia di prensa y dilanti di tur prensa, un empleado a sali bin pafo y entrega De Ruijter un cobransa di 52 mil florin y a puntra ki dia e ta pasa paga esaki.

Den e demanda ta bisa cu e Bufete a viola e herment di secrecia, a stroba e conferencia di prensa y nan a sirbi dos interes contradictorio di otro.

E demanda di Fundacion Nos Ta Aruba no tabata admisibel, pasobra e no ta partido envolvi y no a mustra su statuutnan. Tambe diferente demanda di de Ruijter a wordo rechasa, pero esun personal di dje si tabatin motibo suficiente p’e caso wordo trata y Raad tuma un decision den esaki.

E Bufete mes ta admiti di a comete un fout ora cu a bay entrega e cobransa durante e conferencia di prensa di e Fundacion den cual Jan de Ruijter tabata presente, y a pidi nan disculpa.

Den e decision ta para cu pa Raad secrecia di un bufete pa cu su cliente ta esencial. Y e empleada cu a presenta den e conferencia di prensa a viola esaki grandemente. No solamente a bisa cu de Ruijter tabata un cliente di nan, pero tambe cual tabata e contrapartido. Riba dje, a divulga cu tin un suma di 52 mil florin cu de Ruijter no a paga. Nan no a demostra cu no por a haya de Ruijter di ningun otro forma pa e paga e cobransa.

Al contrario, nan tabatin su adres y email adres. E hecho cu de Ruijter no a reacciona no ta hustifica e violacion di secrecia, Raad ta bisa.

Ni si e empleado a dicidi di haci esaki ora cu el a mira de Ruijter dilanti e oficina den e conferencia, no ta kita e responsabilidad di e Bufete. E Abogadonan tin e deber di informa nan empleadonan di e importancia pa secrecia di trabou.

E hecho cu a pidi disculpa no ta kita e deber cu un bufete tin pa cu secrecia di un cliente. Y esaki a wordo viola den un conferencia di prensa LIVE den presencia di camaranan di television y websitenan.

E decision final ta cu abogado mr. Hendrik Croes a haya un berisping y Ruiz y a haya un advertencia for di Raad van Toezicht.