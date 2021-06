Despues 4 ora negociando, caso di secuestro a termina cu 1 persona deteni

Diadomingo merdia algo prome cu 12’or a surgi un situacion cu a bira tenso den un cas na Tanki Leendert, momento cu un homber a dicidi sucuestra un dama cu un cuchiu na su garganta.

El a mustra Polisnan esey cu si nan drenta e lo corta garganta di e muher, kende ta su pareha.

Un agente di Team di Aresto a yega pa mira e situacion y bay bek avisa su coleganan.

Despues di 1 ora Team di Aresto

Den un caravana e Team di Aresto a yega y despues di basta ora di negociacion pasa di 3’or di atardi e Team di Aresto a drenta e cas, forza despues cu a conclui cu e homber no kier a razona.

N’e momento eynan dos dama tabata secuestra, pareha di e homber y su mesun mama cu lo a yega pa papia cu ne.

Ta trata di un homber Dominicano, kende ta conoci pa ta agresivo y un usador di droga. Segun Polis e homber su demanda tabata pa drecha su papelnan di estadia aki na Aruba, ya cu e ta ilegal. Y mester ser deporta.

Segun testigonan e homber aki tabata sera caba y lo a sali bek.

Otro informacion cu nos ta dispone di dje tambe ta cu e situacion aki a escala tambe debi cu su pareha un dama Colombiana lo ta infiel na dje y e lo no por biba cu esey.

Pues fuera di kier su papelnan regla e tin problema cu su pareha, cu segun e homber lo tin un amante.

Ora cu mama di e homber a yega pa papia cu ne, el a opta pa tuma su mama tambe como rehen.

Final Feliz

Team di Aresto despues di a studia e cas bon etc., etc. y a negocia cu e homber no a keda nada otro pa actua.

Danki Dios cu morto no a cay y cu e damanan tanto e mama y e pareha di e secuestrador a sali ileso di e odisea aki.

Un bon trabou di Polis cu aunke a tarda hopi, pero a sa di detene e homber peligroso aki y salba bida di e dos muhernan.