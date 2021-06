Fundacion pa nos Muchanan 30 aña sirbiendo nos comunidad

Dia 12 di juni 2021 Fundacion Pa Nos Muchanan (FPNM) a cumpli su 30 aniversario sirbiendo nos comunidad. Na aña 1991 FPNM a wordo funda cu e proposito pa ofrece guia, sosten y conseho na trahadornan pedagogico den Centronan di Cuido y Guia di Mucha (Creche y Traimerdia) y alabes ofrece sosten na mayornan di muchanan entre 0-12 aña. Punto di salida di tur trabou cu FPNM ta eherce ta sali for di e Tratado Internacional di Derechonan di Mucha proclama pa Nacionnan Uni.

Den transcurso di añanan FPNM a sa di ofrece su servicio na diferente forma, entre otro, por medio di conseho; charla; curso; seminario; diferente foyeto riba diferente tema; informacion tocante vakantie kamps; boletin pa mayor (apoyo) y boletin pa Centronan di Mucha (simia). Ademas, FPNM ta ofrece informacion na maestronan di scol, lider di deporte y tur otro educador cu directamente of indirectamente ta responsabel pa un of mas mucha.

Actualmente FPNM ta conta cu 121 Centro di Cuido di Mucha cu ta registra na su oficina. Proposito di e diferente tayernan cu FPNM ta ofrece n’e grupo di trahadornan pedagogico, ta pa entre otro, eleva nan conocemento riba tur aspecto cu ta insera cuido y guia di nos muchanan. Mirando e hecho cu tur persona trahando den un Centro di Cuido di Mucha ta eherciendo un trabou sumamente importante den nos comunidad, lantando nos futuro generacion hunto cu mayornan, FPNM a dicidi pa cuminsa cu un dia di estudio especialmente p’e grupo aki, cual tin como titulo “Dia Pedagogico”. E prome Dia Pedagogico a tuma lugar na aña 2015 y te dia di awe, un bes pa aña. E dia di studio ta ser organisa cada aña cu un topico diferente.

Den e proximo dianan FPNM lo lansa e resultado di un investigacion cu a eherce bou di mayornan di muchanan entre 0-5 aña, cual tin como titulo: “The need for parenting support amongst parents of children between 0-5 years old”. Den cuadro di 30 aña di eksistencia FPNM ta preparando pa ofrece diferente actividadnan y projecto na comunidad en general.

Na prome lugar, FPNM ta yama danki n’e fundadornan, e boluntarionan, sponsornan, Gobierno di Aruba y e Team di FPNM cu a sa di carga e organisacion durante 30 aña. Ademas, tur esnan cu a duna e confiansa e ultimo añanan pa financia e proyectonan dirigi riba Centronan di Cuido di mucha y mayornan di muchanan den e edad di 0-12 aña. Sin boso e celebracion aki lo no tabata posibel!

Tanto e Directiva como e team di FPNM ta wak bek cu hopi satisfacción riba 30 aña di retonan pero tambe hopi logronan grandi. FPNM ta consiente cu e trabao cu tin su dilanti ta grandi y cu e retonan después di 30 aña a bira mas varia. Pero nos ta sigur y positivo cu trahando cu empeño y boluntad y cu ayudo di Gobierno di Aruba, nos sponsernan y comunidad henter, nos por sigi duna e mihor di nos pa asina sigui yuda nos muchanan pa hopi aña mas. Pa e añanan binidero e reto di FPNM na tur educador den nos comunidad ta: “Educacion pa un base firme!”

Pa pregunta y mas informacion riba e articulo aki of otro topiconan relaciona cu educacion por acerca

Fundacion Pa Nos Muchanan, Cumana 2, tel. 583-4247 / 588-0856, whatsapp 699-8900, E-mail: info@fpnm.aw