Lider di MEP ta insisti cu maniobranan riba proceso electoral

“Out of nowhere” cu algo di dos siman prome cu pueblo bay urna electoral pa vota pa un Gobierno nobo, ta sali un decision di Hunta Electoral caminda lo a dicidi cu Censo lo no otorga e “kiezersregister” na partidonan politico cu haci un peticion p’esaki.

Nunca antes a surgi desaroyonan den e proceso electoral manera ta tumando lugat cu esun di aki dos siman, caminda tanto Gobierno, principalmente Gobierno demisionario bou liderasgo di e lider di MEP, kier introduci cambionan cu simplemente no por riba un termina asina cortico.

Ta for di 2017 partido MEP cu Evelyn Wever Croes a bin ta manehando e pais, caminda e por a introduci for di e tempo ey, tur e cambionan aki, pero no a haci esaki anto awor apenas algun dia prome cu eleccion di dia 25 di juni, ta papia di mas cambio den e tradicion politico di e proceso electoral.

Ta Evelyn Wever Croes, ya cu Presidente di e Conseho Supremo Electoral, drs. Glenn Thode a mustra cu e decision ta sinta serca e Prome Minister demisionario, mientras cu Censo lo tin cu ehecuta e decision cu e lider di MEP lo tuma.

Ya caba a surgi discusion formal y un resistencia grandi ora cu kier a introduci scanner riba dia di eleccion, un proceso cu lo a bruha hopi hende, pero na final di cuenta dor di presion formal for di tur skina, a dicidi di no introduci uso di scanner den e eleccion 2021.

Ora cu tur cos tabata mustra afgerond, di repente siman cu a pasa ta bin dilanti cu lo a dicidi di no entrega e ‘kiezersregister’ na partidonan politico cu a solicita p’esaki, ya cu e lo ta contra di cierto tratado internacional pa loke ta privacidad di e ciudadano.

Increibel, tur e añanan anterior no a pensa riba e privacidad di e votador, tur cos a cana semper bon, ningun keho a bin dilanti nunca di mal uso di e kiezersregister aki, pero awor di repente for di nada, ta surgi e ponencia aki cu simplemente ta lanta duda serio den e intencion tras di esaki.

Lider di MEP un biaha mas ta meti mey mey di e discusion aki, di otro controversia aki cu sin duda ta sigui lanta e sospecho cu Evelyn lo no ta mirando cu cosnan ta pinta mucho bon pa su partido.

No por saca otro conclusion ya cu ningun momento a presenta un solo prueba cu otorgamento di e registranan aki di votadornan, a yega di wordo mal usa den pasado of despues di un proceso electoral.

CONTROL

Partidonan politico cu solicita copia di e registro aki, ta pa facilita loke ta wordo yama e ‘controladornan’ cu ta wordo staciona n’e urnanan electoral rond e isla riba dia di eleccion caminda nan ta controla si tur hendenan registra pa vota na un urna, ta presenta pa vota of no, hasta cu si lo tin hende cu ta trata di vota dos bes.

Por ehempel un partido cu mira cu un votador di dje registra no a presenta pa vota den oranan di atardi, nan ta tuma contacto cu e votador aki pa mira si e tin mester di transporte of pa ki motibo e no a bin vota ainda.

Tin partido cu ta registra nan votadornan, nan ta traha riba un “database” di nan votadornan cu kende nan ta keda den contacto cu e votadornan aki, pero a usa e kiezersregister pa mira na ki urna nan tin cu bay vota.

Tambe ta intencion di elimina e controladonan, esta conoci como chequers, loke lo ta otro locura di e Prome Minister lider di MEP, hendenan cu tin eleccionnan largo haciendo e cos aki, pero awor di repente ta mira algo robes cu nan presencia sin duna un argumento logico p’e decision aki.

Ta cosnan cu ta sigui crea e pensamento y indicacion cu Evelyn Wever Croes como lider di MEP lo no ta sinti su mes comodo cu e eleccion aki, un eleccion adelanta cu su persona como Minister Presidente mes a adelanta.