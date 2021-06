Na mei ocupacion di hotel tabata 56.3%

Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta acumula e cifranan di ocupacion y prijs di hotelnan tur luna, y CEO di AHATA, Tisa LaSorte, ta raporta cu grado di ocupacion tabata 56.3% na mei, cual ta 30% menos cu na 2019.

MEI 2021:

Ocupacion: E grado di ocupacion tabata 56.3%; un recuperacion di 69.5% compara cu mei 2019.

ADR: E balor averahe di cada kamber bendi tabata $232.89, cual ta 3.4% mas cu na 2019. Ta prome luna den 2021 cu e ADR a yega na nivel di 2019.

RevPAR: E entrada averahe pa tur kamber disponibel tabata $131.16, representando un reduccion di 28% compara cu 2019.

AVERAHE di PROME 5 LUNA DI AÑA:

Ocupacion di e prome 5 luna di 2021 ta 5.3% menos cu na 2020. Compara cu 2019, e ocupacion averahe a cay cu 53.9% na 2021.

ADR ta 28.6% menos cu na 2020. Compara cu 2019, ADR ta 16.7% menos.

RevPAR ta 32.4% menos cu na 2020. Compara cu 2019, RevPAR ta 61.6% menos.

PROYECCION:

Ta proyecta dos luna di mihor recuperacion nos dilanti. Ocupacion averahe di hotel na juni ta proyecta na 66% y pa juli ta proyecta na 71%. Expectativa pa ful aña 2021 te ainda ta pa un ocupacion averahe di 55%, cual ta 35% menos cu ocupacion di 2019.

TIMESHARE:

Ocupacion na propiedadnan Timeshare tabata 76% na mei y proyeccion pa juni ta 77%.

Hotel miembro di AHATA: Amsterdam Manor Beach Resort, Barceló Aruba, Boardwalk Boutique Hotel, Brickell Bay Beach Club, Bucuti & Tara Beach Resort, Courtyard by Marriott, Divi & Tamarijn All-Inclusive, Eagle Aruba Resort, Holiday Inn Resort Aruba, Hyatt Regency Aruba, Hyatt Place Aruba Airport, Manchebo Beach Resort, Marriott Aruba & Stellaris Casino, Paradera Park, Radisson Blu Aruba, Renaissance Aruba Resort, The Ritz-Carlton Aruba, RIU Palace Aruba, RIU Palace Antillas y Talk of the Town Hotel.

Timeshare miembro di AHATA: Divi Aruba Phoenix, Divi Dutch Village, Divi Village Golf, La Cabana, Marriott Ocean Club, Marriott Surf Club.