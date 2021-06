Camara di Comercio ta cla p’e di dos debate electoral

Falta apenas un siman pa nos ciudadanonan por bay eherce nan derecho di voto pa loke ta trata Eleccion 2021. Diesdos partido politico ta participando n’e eleccion, cu lo tuma lugar dia 25 di juni proximo.

Tin persona cu ya caba tin un bista cla pa kende nan lo vota, pero tin un grupo grandi cu te ainda tin duda y ta desea di haya mas informacion.

Camara di Comercio y Industria (KvK) a organisa un prome debate riba 3 di juni ultimo y actualmente ta preparando p’e di dos debate cu lo tuma lugar diahuebs, 17 di juni proximo, cuminsando pa 7.30 pm.

E meta principal di KvK ta pa, por medio di e debatenan, brinda e oportunidad n’e 12 lidernan di e partidonan politico participante na eleccion 2021 pa elabora riba diferente topiconan importante y relevante p’e maneho gubernamental di Aruba p’e proximo añanan.

Di e forma aki KvK ta conta di contribui na trece mas informacion p’e votadornan ya cu ta cardinal pa tur votador vota conciente teniendo cuenta cu e maneho di Gobierno p’e proximo añanan e biaha aki ta mas importante cu nunca y lo mester garantisa recuperacion di nos pais riba tereno financiero, economico, social y cu atencion continuo pa entre otro nos forsa laboral, salubridad publico y educacion.

Den e prome debate a inclui varios pregunta di publico y debi n’e cantidad di topiconan y tambe e tempo limita, ya cu ta conta cu participacion di tur 12 lider di e partido politiconan, logicamente no por a toca tur e topiconan y a laga algun tema coriente p’e siguiente debate. P’e di dos debate e lidernan lo tin e oportunidad pa duna nan opinion riba algun ponencia y tambe lo por reacciona riba e opinion di nan contrincantenan.

E di dos debate tambe lo ser transmiti en bibo na Tele-Aruba y via “live-stream” riba e pagina di Facebook di KvK. Lo tin un moderador cu lo dirigi e debate y e biaha aki atrobe lo haci uzo di e plataforma digital, cortesia di SETAR NV, pa publico por interactua durante di e debate. KvK ta invita henter pueblo di Aruba y e siguidornan via medio social pa sintonisa e debate diahuebs awor y pa interactua via e plataforma digital. Pa cualkier otro informacion y/of pregunta por tuma contacto cu KvK via 582-1566 ext. 27/30/35/42 of via e-mail: businessinfo@arubachamber.com