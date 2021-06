Definitivamente Minister Presidente a bay di acuerdo pa retiro di 1400 of mas trahador publico

Den e Landenpakket cu Prome Minister demisionario y lider di MEP, Evelyn Wever Croes a firma cu Hulanda, ta keda confirma cu Gobierno lo tin cu reduci su personal cu 20% den e periodo dilanti.

Pa colmo no solamente esey, pero Evelyn a acepta tambe cu loke den e acuerdo ta para como “secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden, waaronder overwerkvergoedingen, verlofregelingen, bijzondere beloningen en toeslagen, reizen en reisvergoedingen, etc” lo bay wordo reduci mas tanto cu por y sigur lo wordo implemente den luna nos dilanti.

E acuerdo ta papia di un reduccion di personal di 20% cu si haci un analisis esaki lo bira retiro di cerca di 1400 trahador publico cu lo tin bay cas, mientras tambe e acuerdo ta bisa lo siguiente:

“in het kader van optimale personele inzet wordt de formatie, bezetting en daadwerkelijke aanwewzigheid en inzetbaarheid van medewerkers van overheid en overheidsorganisaties, onderzocht. Indien medewerkers onterecht loon ontvangen worden, afhankelijk van de situatie, maatregelen getroffen (o.a. stopzetten salaris, ontslagtraject).

Cu otro palabra tur cu no ta traha, tur cu no ta presenta na pia di trabou, tur cu no ta efectivo den nan funcion, lo no wordo paga y lo inicia un procedura di retira contra nan, pues fuera di retiro di 20% di personal, un otro grupo tambe lo wordo retira si nan no ta funciona debidamente.

Pa colmo e proceso di retiro mester a wordo ehecuta caba for di presupuesto 2020 loke no a tuma lugar y cu a pone tanto CFT como Gobierno di Reino cuestiona seriedad di Gabinete Wever Croes, mientras cu den presupuesto 2021 tambe esaki mester a wordo incorpora, pero ainda no por bisa mucho ya cu presupuesto 2021 ainda no a wordo trata den Parlamento y tampoco Gobierno a manda contestanan haci for di mas c’un luna caba, bek na Parlamento p’asina por sigui cu e proceso.

E tipo di maniobranan aki ta bolbe confirma e modus operandi di e Gobierno di MEP aki, cu simplemente nunca tabata transparente, apesar di e propaganda y promove esaki na tur momento posibel y esaki ta bolbe mustra cu cueste loke cueste e lider di MEP kier a evita medidanan cu ta hinca den e presupuesto 2021, sali na cla net awor den porta di eleccion.

E Gobierno nobo lo tin un tarea di bay atende c’un presupuesto cu nan no tin nocion di dje, riba dje e presupuesto 2022 cu lo bira responsabilidad di e Gobierno nobo, ainda no ta den preparacion cual lo mustra cu lo por bira dificil p’e Gobierno nobo cumpli cu e ley di comptabilidad, esta cu presupuesto di e siguiente aña di gobernacion, tin cu wordo entrega pa mas tarda dia prome di september di tur aña. Landenpakket sin duda no tin mucho alivio pa pueblo aden, al contrario Prome Minister a firma un acuerdo caminda kier tuma medida riba un pueblo cu a caba di pasa den un pandemia, a caba di pasa den un perdida di trabou na gran escala cu a conduci na un aumento barbaro di pobresa den comunidad y net awor tin un acuerdo cu e lider di MEP a firma p’asina sigui ranca placa for di pobernan cu no tin placa ni pa nan mes.