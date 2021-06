Presidente di Electorale Raad y Prome Minister ta bin cu otro maniobra pa influencia proceso electoral

No ta prome bes cu Presidente di Electorale Raad y Prome Minister demisionario ta trata di tuma otro decision cu ta trece otro duda grandi den e proceso electoral segun lider di partido AVP, mr. Mike Eman a mustra despues di salida for di oficina di Gobernador Alfonso Boekhoudt.

Sr. Mike Eman a mustra cu despues di a purba di introduci un scanning cu lo a haci e conteo di voto algo hopi obscuro, caminda lo tabatin hopi duda y lo tabata algo hopi ineficiente y lo tabata incontrolabel y awor por mira cu Prome Minister na nomber di su Gobierno, a dicidi cu lo no duna partidonan e ‘kiezersregister.’

“Na prome lugar Prome Minister a papia riba derecho di ‘privacy’ ya cu nomber y adres di votadornan e hendenan aki no kier pa nan ta conoci, pero esey pa nos no ta e punto relevante.

Semper no a haya e kiezersregister cu tur e informacionnan ey, pero e punto ey no t’esun mas determinante, pero locual ta determinante ta cu e ‘kiesverordening’ e ley cu ta regula eleccion na Aruba, ta papia den forma hopi cla, cu partidonan mester por haya e kiezersregister den cual ta mustra kendenan ta bay vota na cada urna electoral.

Esaki pa cada partido tin n’e urnanan nan hendenan n’e stembureaunan, cu ta controla cu ora nan nombra nomber di e votador, nan por controla si enberdad e persona ey tin derecho di voto a base di kiezersregister. Pesey AVP a entama un caso hudicial, exigenciendo pa haya e kiezersregister aki.

Locual Evelyn Wever Croes ta haciendo awor ta cu e por pone dos mil nomber riba e lista di kiezersregister y ora cu e nombernan ey wordo nombra dia di eleccion, nos no tin e bukinan pa controla si e personanan aki enberdad t’e personanan cu tin derecho di voto of cu nan tabatin mag di ta riba e lista mes.

Pues tur control cu pa mas di 70 aña tabata incorpora como parti fundamental di e obhetividad, neutralidad, confiabilidad di un proceso electoral, awor ta wordo elimina pa mesun grupo di hende cu a purba di bin cu scanning, a purba bin cu cambionan, cual puramente tabata basa pa crea un posibilidad di un fraude electoral.

Esaki aki t’esun pio, e ta pio cu e asunto di scanning y e fraude electoral cu por haya awor ta cu sra. Evelyn Wever Croes por manda mil nomber pa electorale raad bisando cu e hendenan aki mester ta riba lista di kiezersregister y no sa si nan lo acepta of no lo acepta, pero no tin ningun manera cu partidonan politico por controla e intento di fraude aki.

Tin un historia largo caba di e partido di signatura aki, personaan cu a wordo encarcela pa e motibo ey, pues e no ta algo teoretico di e preocpacion cu partido AVP tin awe p’e grupo di hendenan aki, sistematicamente nan a haci esey durante añanan largo cu nos mester a cancela e sistema di volmacht cu tabata un sistema cu bon intencion pa hendenan na cas malo por a vota y pa motibo di un partido politivo volmacht a wordo elimina for di ley na Aruba, cu ta partido MEP.

Tabatin henter e top di partido MEP cu a wordo sentencia pa a fraudeer pa loke ta trata e uso di volmacht, pues no ta un preocupacion teorico cu nos ta para p’esaki, pero ora cu bo mira con institutonan na Aruba n’e momentonan aki ta wordo malusa, caminda politica a infiltra den sistemanan cu mester ta obhetivo, sistemanan cu ta garantisa e derecho di estado di un pais, awor ta wordo instrui politicamente caminda por mira e timing di cosnan cu ta sosode den nos pais, anto awe tin e situacion aki cu electorale raad hunto cu Prome Minister Evelyn Wever Croes, ta dicidi di no duna partidonan politico e kiezersregister cu ta den violacion di tur e leynan di e kiesverordening di Aruba.

Ta algo sumamente grave cu no ta aceptabel y ta bay haya un situacion cu organisacionnan di United Nations y otro paisnan, ta bay haya nan mes ta forsa pa core bin Aruba awor, pa haci control di eleccion, pasobra algo asina nunca nan a mira den un otro pais, caminda no tin manera pa partidonan politico independiente di e mesa di Gobierno por controla e proceso di eleccion,” lider di AVP, Mike Eman a declara despues di a sali for di oficina di Gobernador. Dialuna awor Corte lo trata un caso cu AVP a entama.