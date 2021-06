Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Hunto nos ta recupera

Prome Minister sra. Evelyn Wever – Croes conhuntamente cu Minister di Finansa, Economia y Cultura, sra. Xiomara Maduro, a presenta e situacion actual di recuperacion economico. Turismo te n’e momentonan aki ta recuperando danki n’e gran cantidad di turista cu a bin Aruba den e ultimo tempo.

Luna di mei a mira 70.000 turista cual ta un bon cantidad, sinembargo ainda no a yega 100%. N’e momento aki nos ta na 55%. Si e tendencia aki continua, lo sera e aña cu un recuperacion di 68% di nos turismo.

Recuperacion turismo crucero

Diaranson ultimo tabatin e prome barco crucero desde 15 luna pasa. Dia 13 di maart 2020, e mesun fecha cu a constata e prome dos casonan di Covid-19 na Aruba, tabata e ultimo biaha cu tabatin un barco di crucero cu a yega Aruba y sali for di nos waf cu turista abordo.

Siman pasa ora cu e barco crucero a yega tabata un momento di emocion, pasobra na momento cu a sera frontera no tabata sa ki dia lo bay bek na normalidad. Aworaki por bisa cu poco poco ta mira esaki.

Pa por a yega n’e punto aki tin hopi protocol entre otro, hendenan cu ta vacuna so por ta abordo y nan ta haci test regularmente. Asina a constata cu despues cu e barco a sali for di Aruba, tabatin dos persona asintomatico cu tabata positivo.

E personanan aki no tabatin ningun sintoma y pues cu chens minimo di pega un otro persona. Premier Wever – Croes a splica cu mesora e protocolnan a wordo aplica pa minimalisa e riesgonan cu lo contribui n’e exito cu turismo crucero por trece pa Aruba bek.

E barco lo bolbe Aruba cada dos siman y cu esaki por bisa cu ta cuminsa bek cu recuperacion riba e area di turismo crucero.

Personanan ricibiendo subsidio y pakete di cuminda

A pesar di e bon noticianan aki, Aruba no ta na 100% di recuperacion turistico. E realidad ta cu tin 4000 persona cu a perde nan trabou duante di pandemia y cu ta ricibi Fase pa nan por purba yega fin di luna y cumpli cu nan gastonan.

P’esey no por bisa ainda cu e crisis ta tras di lomba. Apart di esey 14.000 persona cu ta traha den sector priva ta depende di e subsidio di salario cu Gobierno ta duna e doño di trabou (loonsubsidie).

Consecuentemente no ta tur hende ta cobrando 100% di nan salario ainda. Varios hende ta cobrando 60% ainda como cu segun doño di trabou ta pa motibo cu nan no a recupera completamente ainda.

Ademas, 1 den cada 5 ciudadano di nos Pais ta depende di pakete di cuminda di crus cora cu Gobierno di Aruba y Fundacion pa nos Comunidad ta tuma over otro luna.

Contribucion sector publico y semi publico

Pa locual ta e contribucion di solidaridad cu a pidi sector publico, tambe ta mira luz na final di e tunnel si e tendencia di crecemento economico continua. Continuamente ta evalua cuanto persona ta den Fase, Loonsubsidie y cuanto ta depende di pakete di cuminda, pa asina determina e momento cu por cuminsa kita e cortamento di salario riba empleadonan publico y semi publico y bay bek na 100% salario, Prome Minister a splica.

E realidad ta cu Aruba ta recuperando y enfoke di Gobierno ta riba e crecemento y pa crea mas cupo di trabou p’esnan cu a perde trabou, p’esnan cu no tin trabou y esnan cu kier otro trabou. Trabou cu salario digno pa trece stabilidad riba area laboral. Tin diferente desaroyo andando riba e area turistico, entre otro e proyecto di hotel na San Nicolas Secrets cu ta den acuerdo di ROP/ROPV.

Tin mas desaroyo den colony y tambe negociacion andando pa loke t’e refineria. Banda di esaki tambe tin desaroyo na Playa pa loke ta edificionan di Gobierno.

Pa resumi Premier Wever Croes a bisa: “15 luna pasa tabata e prome biaha cu a constata Covid-19 na Aruba. Mi tabata para tur anochi na television pa trece informacion y mantene e animo na halto.

Mi tabata bisa: “This too shall pass”, Aruba a enfrenta retonan hopi grandi den pasado y a sa di surpasa nan. Awe por bisa cu hopi emocion y cu gran orguyo: “This too is passing”. Aruba a uni den e forsa, amor y stimacion cu tin pa nos pida baranca y enfrenta e retonan di mas grandi di e pandemia cu awe nos por bisa cu ta surpasando nan.

Ta duna danki na tur esnan cu a duna di nan parti pa Aruba ta unda cu nos ta para awor: frontliners, ciudadanonan, crisisteam y profesionalnan den Gobierno”.