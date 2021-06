Serlimar Pos Chikito di centro di reciclahe pa ‘parking lot’ pa trucknan di sushi

Arthur Dowers di partido AVP a mustra cu den pasado el a yega di mustra caba cu e decision di Gabinete Wever Croes, pa insisti pa huur e edificio pa Serlimar na Pos Chikito, cu esaki ta ehempel di corupcion di e Gobierno aki.

E Minister di Infrastructura di Gobierno di coalicion na 2017, mesora a dicidi cu ta bay sigui huur e edificio aki, despues cu Gobierno anterior a muda centro di keur auto pa Balashi, ya cu ta trata aki di un edificio cu ta di un sponsor di partido POR.

Den reunion na Parlamento, e Minister ey a duna un splicacion amplio di su vision pa cu Serlimar, caminda den e edificio na Pos Chikito, lo bay na recicla desperdicio di casnan y pa cual plan tur tres fraccion cu ta sostene su Gobierno, a duna un ovacion durante di su presentacion.

“Awe mi tin cu mustra pueblo cu Gabinete Wever Croes a percura pa bin un Landenpakket y den e acuerdo aki, ta pone cu companianan di utilidad, inclusive Serlimar, mester wordo bendi y te ainda e Gobierno aki no a duna un splicacion pakico e no a baha ningun gasto, pakico nan no a haci esfuerso algun pa yega na un situacion caminda e presion di Hulanda lo keda no keda riba esey.

Gobierno di Aruba tin cu duna pueblo un splicacion manera e caso di Serlimar caminda nan a caba cu e compania aki, poniendo futuro di Serlimar na peliger y awor segun informacion cu tin, ta cu Gobierno tin pensa di bay over na bende e compania aki.

Aworaki Gobierno tin cu sali un bisa kico su plan ta y si nan presenta un plan mes, por conclui cu t’e plan bieu mes e tin di bende Serlimar lo ta riba mesa.

Compania di utilidad manera WEB segun e raport cu a bin for di Hulanda, cu e tin cu wordo bendi y tambe ta papiando cu lo mester bende Aeropuerto y cu tambe lo tin cu bende Elmar.

Ora cu mira cu Gabinete Wever Croes ta sigui a pie de la letra recomendacionnan di Hulanda manera bahamento di gasto di AZV, Gobierno a bin bisa cu a baha gasto drasticamente pa motibo cu Hulanda a manda nan hacie, despues Hulanda ta bisa cu nan no a manda Gobierno di Aruba haci esaki, pero ta Gabinete Wever Croes mes a dicidi di corta den remedi di nos hendenan, nos por spera cu ta mesun excuus aki lo wordo usa bisando cu nan lo pone WEB, lo pone Aeropuerto y Serlimar na benta pa motibo cu Hulanda a manda nan haci esaki.

Ta cosnan cu Hulanda a pone den e raport cu ta cosnan cu tin cu wordo haci y nos no a mira ningun paso cu a wordo tuma pa reduci e gastonan den Gobierno, no a mira ningun paso of intento pa crea un situacion controlabel y loke tur hende por a mira ta cu den e dianan aki ainda Gobierno ta nombrando hende, ainda ta purbando di pone mas friends and family den servicio y asina pone mas peso riba e pagador di belasting.

Ora cu eleccion pasa e lider di MEP, Evelyn Wever Croes lo bin bisa cu no ta su persona a gaña pueblo, pero ta cu pueblo a kere su persona y el a haci cu hustificacion, sigur ora cu mira cu el a hala e medidanan aki cu dos luna pa despues bolbe re-introduci e medidanan aki.

Ta un mentira flagrante caminda e lider di MEP kier gana tempo pa mira si e por logra convence ambtenaarnan pa vota pa su persona y gruponan den comunidad for di kende el a kita nan remedi, pa vota pa su personam, pero ora cu e drenta den Gobierno e lo bolbe bin cu mas medida pa caba cu pueblo,” Parlamentario Arthur Dowers a duna di conoce.