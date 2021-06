Tur cos ta tranca mientras Gobierno y Parlamentarionan ta campaña

N’e momentonan aki ainda Parlamento no a trata Presupuesto 2021. Cada aña prome cu september Parlamento mester ricibi e prespuepuesto di Gobierno di e aña sigiente. Esaki ta segun ley y consecuentemente e mester cana su caminda y wordo trata prome cu fin di aña p’asina e presupuesto di e aña sigiente ta aproba y e departamentonan y Ministernan por haci nan trabou y Parlamento por controla Gobierno.

N’e momentonan aki pais Aruba no tin su Prespupuesto 2021 aproba. Ki consecuencia esaki tin? Cu departamentonan cu kier haci inversionnan, proyectonan cu tin cu tuma lugar cu ta costa placa y caminda cu mester haci inversion manera den educacion, den e parti di salud, den e parti social di nos pais y den e parti di husticia, esakinan no por sosode.

Esaki ta algo hopi iresponsabel y segun lider di partido MAS, drs. Marisol Lopez Tromp, ta hopi importante pa Prome Minister di nos pais sali splica pakico ainda e presupuesto 2021 no ta poni riba agenda di Parlamento di Aruba y pakico Presidente di Parlamento te cu aworaki no a yama e reunion aki. E ta un acto iresponsabel y Marisol Lopez Tromp no por ni imagina cu Gobierno lo kier hala esaki te cu despues di eleccion.

Pakico hala e Presupuesto 2021 te despues di eleccion caminda cu tambe lo tuma su tempo pa Parlamento sinta y un eventual Gobierno nobo forma y p’asina bay trata un presupuesto di cual ya caba mei aña di dje a pasa caba.

N’e momentonan aki por bisa cu p’e departamentonan draai, nan por haci uzo di un tiki placa di begroting, pero no por hinca placa den nada nobo cu tin cu wordo inverti den dje. Esaki ta bon gobernacion?

Partido MAS kier pone hopi atencion riba prodceduranan manera esaki y ta kere cu Parlamento mester haya miembronan cu ta responsabel pa nos pais y cu ta trata e reunion aki n’e momentonana aki, paso nos pais mester di inversion y nos pais mester di gobernantenan responsabel y mester di Parlamentarionan cu sa nan trabou.

E presupuesto di un pais t’e ley di mas importante cu tin cu wordo trata y esaki mester a wordo inicia y haci na momento cu e aña aki a habri.