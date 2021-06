Aruba Circular Economy Foundation a wordo incorpora cu meta pa traha hunto riba transicion circular di economia local

E meta di Aruba Circular manera cu Aruba Circular Economy Foundation (ACEF) lo yama su mes ta; pa traha hunto cu departamentonan gubernamental, fundacion, insitutonan nacional y internacional, comercio y comunidad di Aruba en general riba e meta comun di facilita y aporta n’e transicion pa un economia circular sostenibel pa un comunidad mas sano, feliz y sigur.

ACEF awor ta oficialmente un fundacion “non-profit’ basa riba miembresia cu meta pa complementa y agrega balor na Aruba su proceso di transicion pa bira un isla cu un economia circular sostenibel.

ACEF lo contribui na materialisacion di e Mision Nacional Economia Circular describi den e masterplan di Aruba “Reposition our Sails” di 2020 y Aruba su “Vision Economia Circular 2050”. Ambos documento ta contene recomendacionnan riba termino corto y largo pa por logra un transicion pa un economia circular sostenibel.

Pakico e t’asina importante pa Aruba no keda atras den e transicion pa un economia circular? Pasobra un economia circular lo brinda cuponan di trabou nobo, e lo incentiva actividadnan productivo y economico nobo, como tambe inovacion, competitividad y diversificacion di economia di conocemento. Tambe e lo aporta na crea mas independencia di importaction di producto y conocemento. E lo haci Aruba mas resiliente contra cualkier crisis of calamidad den futuro.

ACEF su principionan ta:

Reconoce cu desperdicio tin balor economico; Mantene producto y material den uzo continuo y pa tempo largo; Yuda regenera recursonan natural y servicionan ecologico y construi capital natural; Enfoca riba bienestar social, economico y medio ambiental pa awor y pa futuro generacionan; Y forma ekipo pa partnerships fructifero.

Kico ta economia circular? Economia Circular ta representa un cambio di perspectiva den con nos como Arubiano lo por biba y prospera riba nos isla. Un economia circular cu actividadnan productivo y comercial ta brinda oportunidad pa un y tur yega na trabou digno cu ta mas den harmonia cu nos medio ambiente, nos mesun bienestar y ta respeta e capacidad di carga di nos isla. Un economia circular ta diseña sin crea desperdicio y polucion, ta mantene tur producto y material den uzo y ta regenera tur sistemanan natural.

Directiva di ACEF ta consist actualmente di:

Christle Nieuw, un studiante den su ultimo aña di Organization, Governance and Management na Universidad di Aruba. Christle a haci varios investigacion relevante den forma di entre otro raport y scriptie den e area di medio ambiente, sostenibilidad y seguridad di cuminda na Aruba.

Joselin Croes, actualmente Minister Plenipotenciario di Aruba na Washington DC, a caba di termina un estudio riba Economia Circular y ta haciendo un Masters di Maneho Ambiental, tambe e ta miembro di Oceans Foundation.

Kevin de Cuba tin mas di 15 aña di experiencia internacional na Merca, Latino America y Caribe riba temanan di medio ambiente, e.o. energia renobabel, cambio climatico, maneho di desperdicio y awa, diseño “cradle to cradle” y economia circular. E ta co-fundador di Americas Sustainable Development Foundation (ASDF), Circular Economy Platform of the Americas (CEP-Americas), Circular Economy Forum of the Americas (CEFA), Circular Policy Mentor na Circular Economy Club, Technical Advisor na Cradle to Cradle Products Innovation Institute y entre 2019-2020 Embahador di Economia Circular pa Gobierno di Aruba.

Bauke tin amplio experiencia den e sector financiero y diferente funcion administrativo. E a sirbi comunidad di Aruba mane boluntario den diferente organisacion non-profit como tesorero.

Egidio Bundel ta un purpose-driven entrepreneur, consultant, experto den economia circular y un young professional cu tin mas di 5 aña trahando na un di e banconan mas sostenibel na mundo. E ta un intrapreneur cu sa con pa conecta cu hende y transmiti su pasion pa sostenibilidad door di integra su personalidad den locual e ta haci.

ACEF ta gradici Notario mr. Tromp cu a pone su oficina disponibel p’e rueda di prensa y e grupo grandi di persona, organisacion y institutonan cu durante e ultimo añanan a promove un economia circular na Aruba, entre otro: Universidad di Aruba, Directie Natuur en Mileu, IDEA, Americas Sustainable Development Foundation (ASDF), Metabolic Foundation, Zero Waste Aruba, Circular Economy Platform of the Americas (CEP-Americas) y National SDG Aruba Commission.

Tambe nos ta gradici nos miembronan actual cu a keda activo den economia circular via e plataforma CEAruba y a demostra nan amor y pasion p’e transformacion di un economia linear pa uno circular pa Aruba. ACEF ta invita tur persona cu ta sinti nan mes yama pa yuda e organisacion den e transicion di nos economia linear pa uno circular pa Aruba, pa join nan. Subi e website www.arubacircular.org pa haya sa mas over di economia circular, caminda cu lo tin varios video y charla y tambe nan roadmap di 2021 te cu 2024.