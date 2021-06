CTC ta clarifica declaracion di Daphne Lejuez

Caribbean Trucking Company N.V. por a tuma nota di un declaracion haci pa Parlamentaria Daphne Lejuez caminda e ta haci algun pregunta na Prome Minister Evelyn Wever Croes referente e operacion di Incinerator na Parkietenbos.

Hunto cu e preguntanan e Parlamentaria ta haci un declaracion incorecto referente CTC su trabao na Seru Theishi.

Bisando cu CTC a haci un mal trabao na Sero Theishi yenando baliña nan. NUNCA tabata CTC su tarea pa yena ni dera e baliña nan.

Yenamento y ponemento di e baliña nan SEMPER tabata responsabilidad di ECOGAS, deramento tabata di otro compania nan riba instruction di SERLIMAR.

Seru Theishi , e funcion di Caribbean Trucking na Sero Theishi tabata di coba cu Escavator riba instruccion di Serlimar.

Caribbean Trucking NO tabata na ningun momento responsabel ni tabata tuma decisionnan referente e control di e operacion. Serlimar tin un beheersplan y di acuerdo e beheersplan instruccion nan tabata mester wordo duna na tur contratista riba Sero Theishi, dus no solamente na Caribbean Trucking. Dus tur instruccion tabata wordo ricibi diariamente for di Serlimar y tur tres (3) contratista tabata ehecuta esaki nan.

CTC Caribbean Trucking Company N.V. na ningun momento tabata dera ningun sushi, unicamente tabata coba e buraconan pa dera sushi riba instruccion di Serlimar. Na tur momento e responsabilidad a keda di Serlimar.

Lo ta bon pa sra. Daphne Lejuez como Parlamentaria busca e informacion corecto prome cu e bay prensa y daña nomber di un compania netamente Arubiano.