Dr. Nuris Lampe: E crisis financiero ta rekeri un plan concreto y integral pa henter salubridad

Un gran parti di e problemanan financiero cu Aruba ta pasando aden t’e gastonan astronomico di AZV. Den su cuenta anual di 2020 AZV a indica un aumento di e percentahe di gasto di 7.8% pa 11.6% di nos GDP.

CAft ta premira, si no interveni, cu e percentahe lo por aumenta te cu 18% di nos GDP. Un gasto enorme. Hasta Merca cu t’e pais cu ta inverti mas den salubridad no ta yega e percentahe aki. Pa colmo e gastonan aki ta solamente p’e parti curativo. E no ta inclui e sector di prevencion y otro instancianan of institucionan cu tin di haber den e sistema di salud. Na palabra dr. Nuris Lampe di UPP.

E problema financiero cu Aruba ta hinca aden por trece un colapso total di e cuido medico si no interveni di un forma responsabel. E crisis di salud durante e pandemia di Covid, a pone e Gobierno actual pidi ayudo financiero na Hulanda. Esaki na su turno a bisa cu si Aruba kier e ayudo Aruba mester cuminsa baha gasto y reforma e aparato gubernamental.

Di AZV a exigi un reduccion pa aña 2021 di 60 miyon florin. Un di e forma pa AZV cumpli ta dor di reduci e salario di e dokternan y eliminacion di un grupo di remedi, e asina yama “positieve lijst’. CAFT a constata cu e medidanan cu a tuma ta baha e gasto di AZV cu solamente 41 miyon pa fin di 2021 y cu lo mester corta mas pa por yega e 60 miyon. Mirando cu AZV ya caba ta den un deficit, esaki lo crea un crisis sin precedente cu lo cay atrobe riba e homber chikito, riba e enfermo y riba e calidad di cuido, segun dr. Nuris Lampe.

Un di e medidanan cu Hulanda lo bay tuma ta cu specialistanan mester drenta den servicio di hospital cu un salario fiho. Esaki logicamente lo haci e aceso n’e specialista bira mas difícil aun y ta atrapa na final di cuenta tur derecho di e patient.

E lista di espera lo bira hopi mas largo. E carga ta bay ta mas riba e dokternan di cas di cual ya nan a corta nan entrada. E medidanan aki lo por causa cu dokternan di cas y di specialistanan lo bandona nos isla loke nifica un aumento tog di gasto.

E reduccion di 60 miyon di AZV su presupuesto lo nifica un abandono y negligencia total di e sector di prevencion primario y secundario.

Ta hustamente e sectornan aki ta evita complicacionan cerca un pacient y ta reduci e gastonan di cuido y di tratamento.

UPP ta di opinion cu mester atende cu reformacion den salubridad di un forma structural y integral prome. Atencion p’e gasto curativo no por perhudica inversion di e parti preventivo. Prevencion ta baha e gasto di curacion sigur sigur.

E situacion ta serio y ta exigi tur atencion. Hopi ta papia, pero ningun hende kier mishi cu e situacion di AZV.

Nos di UPP no tin miedo pa haci e cambionan necesario den esaki. Tin hopi plan bunita cualnan no ta realístico. Nos tin e plan realistico cu nos lo enfoca riba dje cuminsando cu un plan a corto plazo y uno a largo plazo. Esaki lo trece su fruto cu’ne y ta garantiza e cuido medico en general, segun dr. Nuris Lampe.