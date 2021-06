Maneho di Gobierno a causa cu ta invertiendo menos den deporte

Director di Fundacion Lotto pa Deporte, Roland Tuitt, a sigura di ta hopi contento cu a logra haya cuentanan anual pa accountant di tur e ultimo añanan. Lamentablemente e ex-director no a atende cu esaki y awor e fundacion a hay’e ta procesa tur e cuentanan atrasa. Awor a caba di publica e relatonan anual di aña 2015 te cu 2019. Esun di aña 2020 lo keda cla cu ne prome cu fin di aña. E ora por bisa cu lo ta completamente up-to-date.

Lotto a crece stabiel

E entradanan di Lotto, si tuma for di aña 2015 bin ariba, el a crece te na aña 2017, unda cu el a alcansa 50 miyon florin. Despues el a baha na 46 pa 48 miyon. Por bisa cu e averahe cu Lotto ta genera pa aña ta entre 46 y 48 miyon. Pero, aña pasa tabatin e pandemia y tog Lotto a logra di sali basta bon di dje, bendiendo 39 miyon florin. A bende 6 pa 8 miyon menos cu normal.

Anualmente ta inverti 8 miyon den deporte

Pa loke ta inversion, ora di papia di inyeccion di deporte, mester analisa henter e proceso cu tin tras di dje. No por mira e suma cu ta duna e fundacion Stichting Sportsubsidie Aruba so. Mester tene cuenta cu e placa cu ta bay na mantencion di e stadionnan, mester tene cuenta cu e placa cu ta paga pa seguro, mester locual ta paga na fiansa di banco bek.

Si conta tur hunto anto e suma ta alcansa 8 miyon florin pa aña cu ta inverti directamente den deporte.

Lotto ta organisa loteria y no ta atende cu subsidio

Awor pa splica con e proceso ey ta cana, t’asina cu anualmente Fundacion Lotto pa Deporte ta pasa un suma cuantioso na Stichting Sportsubsidie Aruba, cu t’esun encarga pa maneha e placa y ta duna subsidio na federacionnan deportivo. Pues Lotto mes ta djis organisa loteria, genera entrada y ta pasa e placa pa SSA cu tin un maneho bon fiha riba ken ta haya subsidio y e rekisitonan mara na cada donacion.

Antes e suma tabata di 3.5 miyon florin pa aña. Pero, desde aña 2017 el a bira 4 miyon florin.

Roland Tuitt a splica cu ora referi na inversion den deporte, mester haci e pregunta di ken ta esun responsabel. Gobierno ta responsabel pa deporte y specificamente e Minister di Deporte t’esun responsabel. Kico e Minister di Deporte tin cu haci? Mester crea un maneho y su maneho e tin cu duna Lotto pa Deporte y Lotto na su turno ta mira den su operacion si por fit e maneho di Minister. Pero esey no ta sosode, pasobra Minister Dangui Oduber a priminti cu lo entrega su maneho na Lotto, pero te awe e no a haci’e.

Politiconan a tuma e responsabilidad di financiamento di deporte, pero ta bent’e riba lomba di Lotto. E no mester ta riba lomba di Lotto sino riba lomba di e Minister di Deporte.

Endy Croes a hipoteca Lotto

Tempo cu Endy Croes tabata Director di Fundacion Lotto pa Deporte, el a traha tres stadion. Ey ta unda nan tabatin budget overrun na ordo di dia! E suma total p’e tres stadionnan aki, Gobierno a aporta cu 17 miyon florin. Pero, ora cu tur hende a pensa cu esey ta un regalo pa deporte, a resulta cu Endy Croes a regla cu Gobierno ta cobra Fundacion Lotto pa Deporte henter e suma di 17 miyon florin bek!

Locual a sosode si ta cu a duna un moratorio di 10 aña. E moratorio di 10 aña aki a vence dia 27 di juli 2020. Consecuentemente, Fundacion Lotto pa Deporte a pidi e Gobierno actual, pa extende e moratorio, p’asina evita cu mester paga 1.5 miyon florin pa aña.

E Gobierno aki (MEP), a nenga di duna e moratorio. Pues, dia 27 di juli 2020, Fundacion Lotto pa Deporte a paga Gobierno e 1.5 miyon florin, cu ta un suma cu no tabata presupuesta y no ta den e acuerdo cu e fundacion tin cu Gobierno. E ora na lugar di haya 4 miyon florin pa aña, deporte ta haya awor solamente 2.5 miyon florin. E maneho di e Gobierno aki, Tuitt no por compronde. Tur Gobierno of tur Minister ta busca mas cen pa deporte. Awor aki deporte ta haya menos placa.

Ideanan pa e gobierno nobo

Por ultimo Roland Tuitt a splica cu prome cos cu e fundacion lo haci cu un gobierno nobo, ta sinta negosha cu nan pa nan duna un moratorio di por lo menos dies aña of mas. E ora no mester paga e 1.5 miyon florin mas. Esey ta trece 1.5 miyon bek pa deporte y deporte lo haya entre 3.5 pa 4 miyon florin pa aña. Ta prome biaha den hopi aña cu deporte ta hayando asina poco placa, debi cu Gobierno a scoge pa cobra deporte un regalo cu nan mes a haci e tempo aya, bou maneho di Endy Croes, pero cu kier cobra bek awor.

Pio cu algun di e stadionnan aki no ta ni den uzo regular. E di dos asunto cu ta importante, Lotto tin idea cu por trece fondo den lachi pa deporte.

Hopi hende tin bon curason pa deporte. Nan stima deporte. Un di e ideanan ta cu por organisa un fondo, un fundacion riba su mes. Ta laga hendenan manera banco, etc. maneh’e. Asina un hende di edad, cu no tin yiu pa laga herencia atras, por duna e fundacion ey e propiedad y ta huur e. Ta uza e ganashi pa deporte. Tin hopi manera cu tin pensa cu ta bay mira con por logra nan. E ora ta haya mas fluho di fondo pa beneficia deporte na Aruba, segun Roland Tuitt.